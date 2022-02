Kein Wasser: Kita Cammer und Amtsverwaltung Brück geschlossen

Brück/Cammer

Die Kindertagesstätte „Storchennest“ in Cammer bleibt am Dienstag geschlossen. Diesmal jedoch nicht infolge der Covid-19-Pandemie. Sondern weil der Wasser- und Abwasserverband „Hoher Fläming“ eine Unterbrechung der Wasserversorgung der Gemeinde Planebruch ankündigt.

Aus dem gleichen Grund wird die Amtsverwaltung Brück quasi lahm liegen. Sie hat den dienstags üblichen Sprechtag vom 22. auf 23. Februar verschoben. „Die Mitarbeiter werden kaum telefonisch, sondern nur per E-Mail erreichbar sein“, informiert Sprecher Kai Fröhlich.

Fachbetrieb erledigt die Arbeit für den WAV Brück

Der Zweckverband nimmt zur Wartung, Instandsetzung und Pflege eine Woche lang Rohrnetzspülungen in großen Teilen von Brück sowie Damelang-Freienthal und Cammer vor. „Die Spülung wird mit Kollegen eines dafür patentierten Unternehmen realisiert“, erklärt WAV-Technik-Chef Martin Kolpazik. Bei jenem einen Termin zu bekommen, war nicht so einfach.

Auf die Verlegung der Spülung in die Nacht sei aus Kostengründen verzichtet worden. Sie findet zwischen 8 und 16 Uhr statt. Vorab lohnt es sich, einen Vorrat an Trinkwasser zur Überbrückung der Lücke anzulegen.

Brück und Planebruch in fünf Abschnitte eingeteilt

Betroffen sind am Montag der Bereich von Bahnhof- bis Gartenstraße, am Dienstag von Ernst-Thälmann-Straße/Brandenburger Straße über Hackenhausen, Damelang-Freienthal bis Cammer; am Mittwoch der Bereich Karl-Friedrich-Straße bis Straße des Friedens; am Donnerstag die Mittelreihe und weitere Teile der Straße des Friedens, ehe am Freitag die B 246 bis Beelitzer Straße dran ist.

Martin Kolpazik Technischer Leiter in Diensten des Wasserversorgungsverbandes "Hoher Fläming". Quelle: privat

Es wird darum gebeten, während der Zeiten kein Wasser aus der Leitung zu entnehmen, da sonst Luft und Ablagerungsteilchen, in die Hausanschlussleitung gelangen könnten. Am besten gleich den Haupthahn schließen. „Diese vorbeugende Maßnahme gewährleistet Schutz vor einer Verunreinigung der hausinternen Wasserversorgung. Bei Nichtbeachten können Beeinträchtigungen an Geräten wie Filter, Druckminderer, Boiler, Waschmaschinen und Druckspüler auftreten.“

Weitere Informationen im Internet: ww.wav-hoherflaeming.de

Von René Gaffron