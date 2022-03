Damelang

Die Polizei ermittelt per Strafanzeige nach einem Feuer in Damelang. Dort war am Sonnabend in der Dorfstraße eine Hecke in Brand geraten. Die Feuerwehr und die Polizei rückten gegen 18.50 Uhr an. Feuerwehrleute löschten die Hecke samt einer brennenden Wiese.

Nach Erkenntnissen der Polizei könnte der Brand von Kindern verursacht worden sein, die unsachgemäß mit Feuer umgingen. Die Beamten nahmen daher eine Strafanzeige auf und übergaben die vor Ort ermittelten Kinder den Eltern.

Von MAZ-Online