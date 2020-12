Kinder und Jugendliche leiden unter der Corona-Pandemie

Borkheide/Borkwalde

Ein verrücktes Jahr nähert sich dem Ende. Ein Jahr, das unter dem Zeichen der sich weltweit ausbreitenden Corona-Pandemie steht. Ein Kraftakt nicht nur für Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Eltern, sondern auch für Kinder, für die die Masken zu ihren ständigen Begleitern geworden sind. Wie haben sie diese Zeit wahrgenommen? Wie war ihr Leben im Lockdown?

„Ich finde es nervig, die Masken auf dem Schulhof zu tragen, weil das ja eigentlich Zeit für die Erholung sein soll“, sagt die 12-jährge Marlene Petrus. Die Schülerin stört es, dass einige es mit der Maske nicht so ernst nehmen und beispielsweise diese im Schulbus nicht tragen, sagt die Borkwalderin. „Ich finde es anstrengend, dass die Leute in der Schule und im Umfeld so angespannt und genervt sind“, resümiert die Grundschülerin.

Austausch mit Lehrerin gefehlt

Genervt vom Maskentragen auf dem Schulhof ist auch ihr Bruder Valentin. „Es fällt mir schwer, die Maske zu tragen, weil es darunter immer so heiß ist“, sagt der Neunjährige. Die Zeit im Lockdown hat bei dem Viertklässler auch Spuren hinterlassen. „Mir fehlten meine Freunde und das Spielen im Fußballverein.“

Über Wochen hinweg stand für Schüler und Schülerinnen das Homeschooling, also der Unterricht in den heimischen vier Wänden, auf dem Plan. Eine Herausforderung nicht nur für Eltern, sondern auch für die Kinder. „Mir fiel diese Zeit des Unterrichts zu Hause schwer, weil mir der Austausch mit den Lehrern gefehlt hat und einige Aufgaben, gerade in Mathe und Naturwissenschaft, nicht immer klar waren“, sagt Yara Hoffmann.

Mehr Zeit in der Familie

„Im Homeschooling hatte ich mehr Zeit für meine Familie, aber ich kam mit dem Stoff nicht so gut hinterher“, ergänzt ihre Freundin Maja Wehmeyer. Daran zu denken, die Maske immer anzuziehen, war zu Beginn der Pandemie nicht immer leicht, gesteht die 11-Jährige. „Schwer fand ich es auch, Abstand zu meinen Freundinnen zu halten und diese nicht zu sehen.“

Auch ihre Hobbys wie Poi, Reiten oder Balletttanzen sind komplett ins Wasser gefallen. „Wir haben auch keinen richtigen Sport in der Schule, sind entweder auf dem Markt- oder Sportplatz und machen Sport in unseren Straßenanziehsachen“, sagt die 11-jährige Maja Wehmeyer. Yara und ihr drei Jahre jüngerer Bruder Thiago konnten der Zeit im Lockdown aber auch etwas Positives abgewinnen. „In der Familie hatten wir mehr Zeit mit und füreinander.“

9. Geburtstag nicht gefeiert

Ein Aspekt, den der neunjährige Karl Georg Schönfeld befürwortet. „Meine Eltern waren im Lockdown größtenteils im Home-Office arbeiten. Wenn mein Bruder und ich von der Schule nach Hause kamen, war immer jemand da.“ Ansonsten vermisst er die gemeinsamen Ausflüge mit seiner Familie ins Restaurant.

„Wir haben aber schon auch was im Restaurant bestellt und dann zu Hause gegessen“, verrät der Grundschüler, der im Lockdown noch eine schmerzliche Erfahrung machen musste. „Ich konnte mit meinen Freunden meinen 9. Geburtstag nicht feiern. Aber ich will es nachholen, sobald alles vorbei ist. Darauf freue ich mich.“

Menschen schützen

Aktuell überlegt die Bundesregierung das weitere Vorgehen, wenn die Infektionszahlen bis Weihnachten nicht spürbar deutlich sinken, so könnten bereits nach Weihnachten die Maßnahmen verschärft werden. „Ich hoffe, dass es nicht wieder einen Lockdown gibt. Für einige Schüler ist es schlimm, wenn sie nicht mehr zur Schule und ihre Freunde nicht treffen können. Wenn es notwendig ist, um Menschen zu schützen, dann muss es aber gemacht werden“, sagt der 12-jährige Richard Schönfeld.

