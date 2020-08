Brück

Begeistert schlagen die Kinder die bunten Ballons in der Rottstocker Dorfkirche immer wieder in die Luft und versuchen sie auf die gegnerische Seite zu bekommen. Nachdem das Spiel beendet ist, singen die Kinder im Alter zwischen sechs und 12 Jahren lautstark das Lied „Gott ist stark“. Ein umfangreiches und buntes Programm wartet auf die Besucher während der Kinder- und Jugendwoche in Brück, die am Montag startete.

„Wir haben aufgrund der Corona-Situation die Kinder und Jugendlichen getrennt, damit auf dem Gelände nicht so viele sind“, sagt Pfarrassistent Sven Neumann. Während die Jugendlichen in und um die Brücker Lambertuskirche ihre Zelte aufgeschlagen haben, findet die Kinderwoche auf dem Gelände der Dorfkirche in Brück-Rottstock statt.

Singen und spielen in der Rottstocker Dorfkirche: Teilnehmer der Kinderwoche Quelle: Johanna Uminski

Die örtliche Trennung der Kinder und Jugendlichen hat aber auch Vorteile, weiß Sven Neumann. „Es ist zwar anders als in den letzten Jahren, aber auch schön, denn wir können dadurch den Kindern ein umfangreicheres und Alter gerechteres Programm anbieten.“ Neben viel Spaß, Spiel sowie zahlreichen Bastelangeboten, wartet auf die Kinder eine etwa 30 Meter lange Hüpfburg, die von den jungen Teilnehmern sofort in Beschlag genommen wird.

Wie ein roter Faden zieht sich über die gesamte Veranstaltungswoche die Geschichten aus dem Alten Testament um den König David. „Am Montag fand eine Schnitzeljagd statt, bei der die Kinder den flüchtigen David finden mussten. Am Nachmittag geht es weiter“, sagt der gebürtige Berliner.

Aus etwa 2500 Holzklötzen können die Kinder während der Kinderwoche auf dem Gelände der Rottstocker Dorfkirche kreative Figuren bauen. Quelle: Johanna Uminski

Eine spannende und musikalische Woche steht den etwa 60 Jugendlichen in der Lambertuskirche bevor. Zu Besuch ist die Hip-Hop-Band Heartbeat aus Frankfurt am Main. „Am Dienstag startete der dreitägige Workshop mit der Band, die am Abend noch ein Konzert für alle Brücker gibt“, berichtet Sven Neumann.

Mittwochabend findet die Spielshow „Schlag die Kautzens“ statt, die sich die Jugendlichen ausgedacht haben, weiß der 44-Jährige. Dabei kann das ganze Dorf Familie Kautz in verschiedenen Wettbewerben herausfordern, so Neumann.„Die Jugendlichen lernen im Workshop mit der Band, wie sie eigene Texte schreiben. Es ist geplant, dass sie am Donnerstagabend bei einer Talentshow ihre eigenen Kreationen präsentieren.“

Pfarrassistent Sven Neumann. Quelle: Johanna Uminski

Die Kinder- und Jugendwoche in Brück findet zum 13. Mal statt und wird von der Evangelischen Pfarrgemeinde Brück sowie dem CVJM Bad Belzig organisiert. Unterstützung bekommen die Organisatoren auch von einer Bibelschule aus Adelshofen ( Baden-Württemberg). Eine von den freiwilligen Helfern ist Ira Kapp. „Es ist hier total entspannt, aber auch bunt und quicklebendig“, berichtet die 22-Jährige, die Gemeindepädagogik studiert.

„Wir wollen über Spiel und Spaß trotzdem Gott vermitteln. Es ist hier einfach eine sehr schöne Zeit“, sagt Thomas Jung aus Ostfildern ( Baden-Württemberg). Das Angebot wird sehr gut angenommen, berichtet Sven Neumann. „Am Montag hatten wir 28 Kinder in Rottstock, angemeldet waren ursprünglich 22. Aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass die Anzahl der Kinder im Laufe der Woche noch nach oben gehen wird.“

