Brück

Mit über 60 Teilnehmern und Mitarbeitern startete am Montagmorgen die Kinder- und Jugendwoche in Brück als Endspurt für die Sommerferien. Gleich zu Beginn haben alle gemeinsam begeistert ein Bewegungslied einstudiert und freuen sich nun auf das vielfältige Programm in den kommenden Tagen, das die Organisatoren auf die Beine gestellt haben.

Am ersten Tag der Kinder- und Jugendwoche in Brück haben die Teilnehmer ein Bewegungslied einstudiert. Quelle: Helmut Kautz

„Unser Thema für die Jugendlichen heißt in diesem Jahr ’Detox’“, erzählt Pfarrer Helmut Kautz. „Der Ausdruck kommt aus der Alternativmedizin und bedeutet ’Entgiftung des Körpers’“, ergänzt Mitarbeiter Johannes Schmid.

Auch eine Schminkstation ist in Brück aufgebaut. Quelle: Helmut Kautz

„Das bedeutet für den Einzelnen, schlechte Gewohnheiten loszuwerden und für die Gesellschaft eine gemeinwohlorientierte Ordnung zu schaffen. Wir wollten das mit dem Propheten Jesaja verknüpfen, der ja auch die sozialen Zustände in Israel kritisiert hat.“

>>> Mehr zum Thema: Was Kinder in Brück in dieser Woche unternehmen können

Von MAZ