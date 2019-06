Brück/Treuenbrietzen

Das hat super gepasst: Samstag, Sonne und Kindertag. In diversen Orten des Hohen Flämings ist am Sonnabend der Ehrentag der jüngsten Bewohner mehr oder weniger groß gefeiert worden.

Zur Galerie Mit größeren Festen ist am Sonnabend in Brück und Treuenbrietzen der Kindertag gefeiert worden.

In Brück stand das Fest wie immer ganz im Zeichen der Feuerwehr. „Das ist bei uns eine seit der Wende wieder aufgelebte Tradition, die damals unser Feuerwehrchef Rudy Hartmann neu begründet hatte“, sagt Ortswehrführer Carsten Wendt. Seither findet das vom Feuerwehrverein in Kooperation mit vielen freiwilligen Helfern organisierte große Fest rund um den Kindertag stets am Gerätehaus der Feuerwehr auf dem Platz der Jugend statt.

Kleines Volksfest auf Platz der Jugend

Dieser machte am Samstag seinem Namen alle Ehre. Kaum ein Platz blieb unbesetzt an den Kaffeetafeln in den Zelten und in der Fahrzeughalle. Viele Eltern mit Kindern, aber auch Senioren und viele Bürger aus der Stadt Brück nutzen das Fest für eine gesellige Begegnung. Nicht nur der Schmink-Stand, die Bastelstraße, das Kistenstapeln an der Drehleiter sowie das Zielschießen mit der Feuerwehrspritze sind den Nachmittag über stets gut besucht. So wie alle der insgesamt 13 Stände und Attraktionen rund um den Spielplatz am Feuerwehrhaus. Angesichts der sommerlichen Hitze sind auch die kleinen Badebecken beliebt für eine Erfrischung bei den Knirpsen.

Viel zu erleben gab es am Sonnabend bei Festen anlässlich des Kindertages. So auch rund um das Gerätehaus der Feuerwehr Brück. Dort waren auch die Partner aus Birkesdorf dabei. Quelle: Thomas Wachs

„Wir freuen uns, dass auch unserer Partner von der Feuerwehr aus Birkesdorf bei Düren in Nordrhein-Westfalen wieder mit von der Partie sind“, sagt Marco Haseloff, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins. Zu den Höhepunkten des Fest zählen die Auftritte der Tanzgruppe „Lostanzen“ von Nadine Hoffmann sowie der Funkengarde des örtlichen Karnevalsvereins. Verlässlicher Partner und Garant für gute Unterhaltung ist auch der Brücker Musikverein. „Er spielt stets kostenlos für uns, was natürlich toll ist“, sagt Marco Haseloff.

Rundfahrt mit der Feuerwehr zieht

Aus Schönefeld bei Berlin zum zweiten Mal angereist ist Karoline Fulge mit ihrer Familie. Gerade lässt sich ihr fünfjähriger Sohn noch ein Vampir-Gesicht schminken. „Natürlich zieht auch immer die Rundfahrt mit der Feuerwehr“, erzählt seine Mutter.

„Es ist toll, was hier alles durch Ehrenamt auf die Beine gestellt worden ist“, sagt Maik Frenzel. Sein Sohn, der achtjährige Konstantin Frenzel, versucht sich gerade darin, am Sicherungsseil der Drehleiter hängend, den Rekord im Kistenstapeln zu brechen. Der liegt noch immer bei 30 Bierkisten und wird gehalten von einem Mädchen, dass inzwischen zur Jugendabteilung der Feuerwehr zählt.

Für die Brücker Brandschützer soll das große Kinderfest auch der Nachwuchsgewinnung dienen. Nicht nur für die Jüngsten. „Zwar haben wir ein starke Kinder- und Jugendwehr mit gut 35 Leuten, wollen möglichst viele von ihnen aber in die aktive Einsatzwehr herüber führen“, sagt Chris Schadack, der stellvertretende Jugendwart der Ortswehr. Sie verfügt aktuell über rund 30 aktive Männer und Frauen. „Wenn wir es schaffen, zehn Leute von der Jugend zu halten, wäre das also prima“, erklärt Schadack zur Personalnot.

Viel zu erleben gab es am Sonnabend bei Festen anlässlich des Kindertages. So auch am Spielpark in Treuenbrietzen zum Thema Märchen. Quelle: Thomas Wachs

In Treuenbrietzen geht es zum großen Fest am Kindertag märchenhaft zu im Spielpark am Schwanenteich. Über drei Stunden hinweg herrscht dort Andrang. An elf Anlaufpunkten treten die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam in Aktion. „Schließlich sollen sich Mama und Papa nicht ausruhen“, sagt Nadja Körner vom Organisationsteam aus der Familien-AG des Vereins „Aktiv für Treuenbrietzen“.

Keine Ruhe für Mama und Papa

Eltern und Kinder müssen unter anderem mit Frau Holle Brote backen, mit Rumpelstilzchen Märchen erraten und an Rotkäppchens Stand dem bösen Wolf Wackersteine in den Bauch packen und vernähen. Unterdessen bietet ein Alleinunterhalter aus Berlin als „Märchendrossel“ sein interaktives Theaterstück zum Mitmachen.

Viel zu erleben gab es am Sonnabend bei Festen anlässlich des Kindertages. So auch am Spielpark in Treuenbrietzen, wo Eltern und Kinder gemeinsam in Aktion waren. Quelle: Thomas Wachs

Auch Marian Schöder ist gerade dabei, mit seinem siebenjährigen Sohn Noah, die Stempelkarte für alle Stationen Schritt für Schritt abzuarbeiten. Noah hat es am besten gefallen „bei Hase und Igel, wo wir um die Wette laufen mussten“.

Fest wächst von Jahr zu Jahr

Mehr als 500 Gäste honorieren die Mühe der Organisatoren den Nachmittag über beim großen Fest zum Kindertag. „Es findet nun zum fünften Mal statt und ist von Jahr zu Jahr gewachsen“, sagt Nadja Körner von Team der Familien-AG. „Daran haben immer mehr freiwillige Helfer ihren Anteil und viele Sponsoren, die uns gut unterstützen“.

Von Thomas Wachs