Golzow

Durch die Dörfer rund um Golzow wandern dieser Tage große Krippenfiguren aus Holz. Gebastelt haben die Figuren unter anderem die Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Golzow-Planebruch. Auf Facebook sorgt die Aktion mächtig für Furore und erntet viel Lob und Zuspruch.

„Wir wollen auf die Symbolik des Krippenspiels auch im Corona-Jahr nicht verzichten“, sagt Oliver Notzke, angehender Pfarrer und Seelsorger der Kirchengemeinde. „So kam die Idee im Kreativteam Kirche, dass wir durch unsere Gemeinde die Akteure des Krippenspiels ziehen lassen.“

Anzeige

Fleißige Väter und weitere Helfer

Eltern von Kindern aus der Christenlehre und des Konfirmandenunterrichts unterstützten die Aktion, halfen beim Aussägen der Figuren. Kinder und Jugendliche griffen zu Pinseln und bemalten sie. Ein tüchtiger Helfer war auch Jens Beiler. „Wir haben uns Holzplatten besorgt, es ist alles ehrenamtlich passiert“, sagt Oliver Notzke.

Im Golzower Pfarrhaus sind die Krippenfiguren in Handarbeit entstanden. Quelle: privat

Zwei Väter sägten an zwei Samstagen die 1,20 Meter großen Figuren aus und übernahmen auch die Schleifarbeiten. Entstanden sind die Heiligen Drei Könige, Joseph und Maria, zwei Hirten, zwei Schafe, eine Kuh, zwei Engel und der Stern über Bethlehem. Das Christkind kommt als Figur an Weihnachten dazu, wenn alle Krippenfiguren an der Golzower Kirche versammelt werden. Bis dahin ziehen sie an jedem Adventswochenende ein Dorf weiter.

Die Routen der Figuren sind ganz verschieden. „Joseph und Maria kommen von Freienthal, Damelang und Cammer nach Golzow.“ Die Drei Weisen, wie die Heiligen Drei Könige in der Bibel heißen, haben ihre Reise in Reckahn begonnen, stehen derzeit in Krahne und wandern am dritten Advent weiter nach Grüneiche. Die zwei Hirten ziehen dieses dritte Adventswochenende los über Luchsfleiß und Hammerdamm nach Golzow.

Viel Spaß hat das Basteln der Krippenfiguren gemacht. Quelle: privat

Den Menschen Mut machen

Der Moment des Verwunderns und Erstaunens rege dazu an, ins Gespräch zu kommen, sagt Oliver Notzke. Das sei ja Ziel dieser Aktion im Advent. „Denn Weihnachten findet in diesem Jahr trotzdem statt. Es soll ein Denkanstoß, ein Impuls sein. Vieles kann in dieser Pandemie-Zeit nicht stattfinden, aber dann doch etwas Neues.“ Das mache den Menschen Mut.

Die Figuren von Joseph und Maria und im Hintergrund die Heiligen Drei Könige. Quelle: privat

Die über die Dörfer wandernden Krippenfiguren sollen auch ein Trost dafür sein, dass es in diesem Jahr keine Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen der Gemeinde gibt. „Wir haben mit dem Gemeindekirchenrat beschlossen, dass das Risiko bei Gottesdiensten in den Kirchen zu groß ist“, sagt Oliver Notzke. „Wir haben nur in dreien unserer acht Kirchen die Möglichkeit, Zugluft herzustellen. Selbst wenn das gelänge, 300 Leute allein in der Golzower Kirche, das ginge gar nicht.“

Weihnachtssegen auf den Dörfern

So kam Notzke die Idee: „Wenn die Leute nicht in die Kirchen gehen können, so kommt die Kirche zu den Leuten und bringt wenigstens den Weihnachtssegen.“ So wird der Seelsorger der Gemeinde nachmittags an Heiligabend über Land fahren, um Gottesdienste zu halten. Dafür wird ein Lastwagen umgebaut zu einer mobilen Kirche mit Kanzel, Orgel und Weihnachtsbaum, der über die Dörfer fährt und an fünf Orten Stopp macht für kurze Andachten. „Sie werden maximal 20 Minuten dauern.“ Auch ein Trompeter wird zum Mobilen-Kirchen-Team gehören. Halt macht der Kirchen-Truck in Damelang, Cammer, Grüneiche, Krahne und Golzow. „Der Weihnachtssegen analog hat einfach noch eine andere Qualität.“

Wer auf seinem Weihnachtsspaziergang „kurz verharrt an der mobilen Kirche“, kann dort die Andacht hören. Menschenansammlungen will die Kirchengemeinde vermeiden, deswegen werden auch keine Sitzplätze angeboten. „Wir wollen es corona-gerecht gestalten“, sagt Oliver Notzke. Zudem sind an Heiligabend und den Weihnachtstagen die Kirchen nachmittags geöffnet für jene Besucher, die dort innehalten möchten.

Mit Ochs und Esel

In Krahne werden zu der Andacht „Ochs und Esel leibhaftig dabei sein“, berichtet der angehende Pfarrer. Die Tiere werden auf einer nahen Weide stehen. Solche Beispiele machen deutlich, was Siegfried Thomas Wisch, der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg, meint, wenn er sagt, es wachse in diesem Jahr viel Kreativität in den Kirchengemeinden rund um Weihnachten.

Parallel wird es zu der mobilen Andacht auch eine digitale Form geben, um allen 900 Gemeindegliedern die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen. „Daran arbeiten wir gerade, es wird eine riesige Herausforderung.“

Von Marion von Imhoff