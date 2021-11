Brück

Es ist wird fleißig gebaggert, geschaufelt und gearbeitet bei der Kita „Hasenbande“ in Brück. Seit Ende Oktober wird der in die Jahre gekommene Spielplatz komplett erneuert. „Das Haus und das Gelände bestehen seit mindestens 40 Jahren. Die Spielgeräte waren einfach sanierungsbedürftig“, sagt Kitaleiterin Angela Maczijewski. Der Gedanke, den Spielplatz zu sanieren, bestehe bereits schon seit über zehn Jahren, verrät die Leiterin. „Es hat bürokratisch bedingt gedauert und jetzt geht es endlich los“, freut sie sich.

Auch wenn der Baulärm für die Erzieher und 45 Kinder eine Herausforderung ist, überwiegt die Vorfreude. „Ich freue mich darüber, dass die Kinder sich mehr bewegen können und natürlich das Optische des neuen Spielplatzes“, so Maczijewski, die es allerdings auch schade findet, dass aufgrund der Baumaßnahme einige Bäume auf dem Kitagrundstück gefällt werden mussten. „Neben den neuen Spielgeräten wird es auch neue Pflanzen und Obstbäume auf dem Spielplatz geben.“

Über den Start der Bauarbeiten für den neuen Spielplatz in der Brücker Kita freut sich auch Thomas Hurt, Inhaber der Firma H&K Gartendesign. „Es hat schon im Herzen weggetan, die alten Spielgeräte zu sehen. Das war sehr trostlos. Es ist Zeit, dass dort nun was passiert.“ Das Bauvorhaben auf dem etwa 250 Quadratmeter großen Spielplatz wurde in zwei Abschnitte unterteilt.

Zunächst wird der hintere Teil des Spielplatzes in Angriff genommen, dann der vordere, erklärt Hurt. Neben den neuen Spielgeräten wird die Zaunanlage erneuert, am Eingang eine Rampe angebaut, Beleuchtung und neue Fahrradständer installiert, verrät Hurt. „Es wird komplett von vorne bis hinten alles neu gemacht. Damit die Kinder so schnell wie möglich den neuen Spielplatz bespielen können, wird es auch Rollrasen geben. Auch eine größere Pflanzenlieferung wird es geben.“

2018 Übernahme durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Bereits seit 1948 gibt es einen Kindergarten in der heutigen Straße der Jugend. Damals wurde beschlossen, die ehemalige Schießanlage in einen Kindergarten umzubauen. Die Kita „Sonnenschein“ der Stadt Brück wurde 53 Jahre später geschlossen. Von 2001 bis 2007 stand das Haus leer. 2008 wurde die Krabbelgruppe „Kleine Hasenbande“ in dem Gebäude gegründet und ein Jahr später war die Idee einer christlichen Kita geboren. Die Vereinsgründung folgte 2009. Im Mai 2010 war der Baubeginn für das Projekt der Elterninitiative. Schon im September 2010 gab es die Eröffnung mit zehn Kindern und drei Erzieherinnen. Am 1. Januar 2018 erfolgte die Übernahme der Kita „Hasenbande“ durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Drei Spielgeräte, wie die Schaukel und das Spielhäuschen, die noch in einem guten Zustand sind, werden lediglich im Kitagarten einen neuen Platz bekommen. Ansonsten können sich die Kindergartenkinder der Kita „Hasenbande“ im nächsten Jahr über eine neue Rutsche, ein Wackelfloß, ein Rutschenpodest, ein Sandspielplatz mit Wasserpumpe, Minitoranlage, Rollerrennstrecke sowie eine Tunnelanlage und neuen Spielsand freuen.

Das verwendete Material der neuen Spielgeräte besteht überwiegend aus Holz und Metall, verrät Hurt. „Der Rutschpodest ist beispielsweise aus Robinie und Eiche. Das ist ein sehr langlebiges Holz“, erklärt Hurt. Damit die Kinder im Sommer vor den Sonnenstrahlen geschützt werden, wird es auf dem neuen Spielplatz noch ein Sitzrondell sowie Sonnensegel geben, freut ich Thomas Hurt. Geplant ist das Bauvorhaben bis nächstes Jahr Oktober. „Aber wir werden früher fertig“, verrät Hurt.

Im ersten Bauabschnitt wurden die Terrasse und Überdachung abgerissen. Eine neue soll so schnell wie möglich wieder errichtet werden, damit diese Fläche den Kindern wieder übergeben werden kann. „Die Herausforderung bei dem Bauvorhaben liegt darin, dass die Bausumme um jeden Preis eingehalten werden muss. Viele Materialien sind im Moment schwierig auf den Markt zu bekommen oder sind sehr teuer. Trotz des Preiskampfes geht es darum, das Bauvorhaben in die Schiene zu bringen und dort zu halten. Dort stehen wir aber in enger Abstimmung mit dem Bauherrn.“

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist Bauherr des Sanierungsprojektes. Die Baukosten belaufen sich, bedingt durch die Preisentwicklung in den vergangenen 24 Monaten, auf über 300.000 Euro. Das Amt Brück unterstützt das Vorhaben mit 150.000 Euro.

