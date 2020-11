Brück

Die durch Coronafälle und Quarantäne-Auflagen bedingte Schließung der Brück Kindertagesstätte „Planegeister“ soll voraussichtlich am Dienstag, 24. November, beendet werden können. Davon geht die Amtsverwaltung aus.

„Am Montag laufen die letzten Quarantäne-Anordnungen des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Erzieherinnen der Kita aus“, erklärt Amtsdirektor Marko Köhler am Mittwoch. Vor der Öffnung erfolge am Freitag ein nochmaliger Test bei den zuletzt positiv getesteten Beschäftigten.

Geschlossen seit 6. November

Die kommunale Tagesstätte mit 89 Kinden und 18 Beschäftigten war am 6. November geschlossen worden. Tests ergaben Corona-Infektionen bei zwei Erzieherinnen sowie einem Kind. Am vorigen Freitag fand ein Massentest für alle Kinder und das gesamte Personal statt.

„Aktuell gehen wir davon aus, dass die Kita am Dienstag wieder in Betrieb gehen kann und die Betreuung der Kinder sichergestellt ist“, so Köhler. Jedoch sollten betroffene Eltern jeweils die aktualisierten Informationen der Amtsverwaltung verfolgen auch im Internet, „für den Fall, dass sich eine anderweitige Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes ergeben sollte“, erklärt der Amtsdirektor weiter.

Zweite Kita geschlossen

Unterdessen ist bekannt geworden, dass in Brück auch die Kindertagesstätte „ Brückenbogen 100 & 1“ diese Woche geschlossen ist. In der von Kinderförderverein „Wir“ betriebenen Einrichtung führten Quarantäneanordnungen dazu, dass nicht ausreichend pädagogisches Personal zur Verfügung stehe, um den Kita-Betrieb aufrechterhalten zu können.

Wann das Haus an der Straße des Friedens wieder öffnen kann, werde auch dort in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung im Laufe dieser Woche beraten, heißt es in einer Information der Amtsverwaltung.

Von Thomas Wachs