Borkwalde

Die Kita in Borkwalde samt Gemeindesaal wird nach Angaben des Borkwalder Bürgermeisters erst Juli 2023 in Betrieb gehen. Die Verzögerung ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, erklärt Egbert Eska. Die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte war ursprünglich im Juli 2022 geplant. „Laut Auskunft des Amtsdirektors soll aber in diesem Herbst schon die Fundamentplatte stehen“, sagt der ehrenamtliche Ortschef weiter.

Bis zum 30. Juli soll die Ausführungsplanung abgeschlossen sein, dann erfolgt die Ausschreibung bis Februar 2022. Geplant und gebaut wird das neue Gebäude in Borkwalde vom Ingenieurbüro S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH aus Potsdam.

20 Prozent mehr Kosten

Für das Bauvorhaben plant die Gemeinde Ausgaben in Höhe von knapp 3,6 Millionen Euro. Das Land Brandenburg mit der LEADER-Förderung hat für den Bau des Gemeindesaals eine Zuwendung in Höhe von 249.000 Euro in Aussicht gestellt. Weitere 137.000 Euro gibt es vom Landkreis Potsdam-Mittelmark aus dem Kreisentwicklungsbudget. Für den Kita-Neubau erhielt Borkwalde bereits 75.000 Euro – ebenfalls aus dem Kreisentwicklungsbudget.

Demnach stehen dem etwa 3,6 Millionen schweren Projekt Förderungen in Höhe von 461.000 Euro zur Verfügung. Bis zu 20 Prozent mehr Kosten könnten aufgrund der rapiden gestiegenen Baukosten auf die Gemeinde zukommen, sagt Egbert Eska. Eine genaue Auskunft zu den Ausgaben für das Bauvorhaben können erst nach Abgabe der Firmenangebote gegeben werden, so der Borkwalder. „Wenn es teurer wird als geplant, dann muss man vor Baustart schauen, wo wir einsparen können.“

Neben dem neuen Wohnbaugebiet im Olof-Palme-Ring soll die neue Kita samt Gemeindesaal gebaut werden. Quelle: Johanna Uminski

Für den Kitaneubau wurden bisher knapp 2,7 Millionen und für den Gemeindesaal 800.000 Euro geplant. Borkwalde müsste dann für den Kitaneubau und Gemeindesaal einen Investitionskredit in Höhe von 2,4 Millionen Euro selbst stemmen.

Der Bau einer neuen Kindertagesstätte ist notwendig, da die Borkwalder Kita „Regenbogen“ schon jetzt aus allen Nähten platzt, so Egbert Eska. „Die Kita hat 90 Plätze. Etwa 100 Kinder besuchen die Einrichtung“, sagt der Ortschef.

Mit der neuen Kita würden 60 neue Kindergartenplätze entstehen. Das Objekt soll gegenüber des Astrid-Lindgren-Platzes entstehen. Aufgrund des Millionenprojektes „Kitaneubau“ befindet sich Borkwalde im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept. Demnach will die Gemeinde ihre Ausgaben reduzieren und gleichzeitig neue Einnahmemöglichkeiten schaffen.

Von Johanna Uminski