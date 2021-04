Klimamanager könnte 50. Mitarbeiter der Amtsverwaltung Brück werden

Brück

Dass sich das Klima verändert, dürfte unstrittig sein. Darum müssen sich die Gemeinden des Amtes Brück darauf einstellen. „Wer sich nur kurz mit der Materie befasst, wird bald feststellen, dass es sich um ein sehr umfang- und facettenreiches Aufgabengebiet handelt“, sagt Matthias Baitz.

Deshalb schlagen der Stadtverordnete von Pro Brück und Borkheides Bürgermeister Andreas Kreibich (SPD) gemeinsam vor, die Stelle eines Klimschutzbeauftragten in der Verwaltung zu schaffen. Er soll direkt dem Büro von Amtsdirektor Marko Köhler zugeordnet werden. Der Verwaltungschef nimmt das Anliegen wohlwollend zur Kenntnis, will aber der Beratung der Mitglieder des Amtsausschusses am Montagabend darüber nicht vorgreifen.

Ministerium fördert drei Jahre

Dabei verweisen die Antragsteller auf eine Förderrichtlinie des Bundesumweltministeriums und hoffen, dass die Personal- und Sachkosten für kommunale Klima-Manager zu 65 Prozent übernommen werden. Zwischen 8000 und 12.000 Euro müssten für das zweite Halbjahr 2021 noch im Etat kalkuliert werden. Insgesamt wäre die Unterstützung auf drei Jahre befristet. Danach müsste entschieden werden, ob sie fortgeführt werden kann.

Das Risiko scheint damit überschaubar, Handlungsfelder gibt es mehr als genug. Matthias Baitz nennt unter anderem den dringend nötigen Waldumbau und erinnert an die Großbrände bei Fichtenwalde und Treuenbrietzen 2018 ganz in der Nähe. Er verweist auf sich weiter entwickelnde Wohn- und Gewerbestandorte sowie die (Elektro-)Mobilität auf dem Lande.

Matthias Baitz (Pro Brück) plädiert für mehr Klimaschutz. Quelle: privat

„Wahrscheinlich ist es ganz dienlich, wenn sich jemand fachlich kompetent und unabhängig den Fragen der energetischen Erneuerung widmet“, sagt Matthias Baitz, der Polizist von Beruf ist.

Ein Konzept als Grundlage

Dass die Grundlagen zuerst einmal zu Papier gebracht werden müssten, ist seiner Einschätzung nach sinnvoll. Wer Geld aus den Umweltbudgets erhalten will, muss meist auf ein Konzept verweisen, nach dem es planmäßig eingesetzt wird. „Es lohnt sich also, weil die Konditionen günstig sind und wir ja im besten Fall von den Ergebnissen der Arbeit langfristig profitieren“, meint Matthias Baitz.

Davon müssen die Vertreter aus der Gemeinde Borkwalde noch überzeugt werden. „Ich höre mir das erst einmal an“, sagt Bürgermeister Egbert Eska. „Für mehr Personal steigt die Amtsumlage“, prognostiziert seine Vorgängerin Renate Krüger (die Linke). Sie ist zwar derzeit nicht Mitglied des entscheidenden Gremiums, verweist jedoch gleich auf die Existenz einer entsprechenden Beauftragten beim Kreis Potsdam-Mittelmark.

Amt auf Wachstumskurs

Diese fürchtet nicht um Aufgabenmangel. „Die Arbeit muss letztlich in den Kommunen erledigt werden“, bestätigt die im Technologie und Gründerzentrum angestellte Barbara Ral. Im Raum Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf sind laut ihrer Aussage Fachbeiräte aktiv. In Treuenbrietzen gibt es den Klimamanager seit 2013. Allerdings ist der Posten seit einiger Zeit unbesetzt.

Die Verwaltung des Amtes Brück expandiert. Quelle: René Gaffron

Die Kernverwaltung des Amtes Brück würde mit dem neuen Spezialisten auf 50 Mitarbeiter – neben Chef Marko Köhler - anwachsen. Vor dem Hintergrund soll die Gelegenheit zu einer Bestandsaufnahme genutzt werden. Denn sie zeichnet für sechs Gemeinden zuständig, deren Einwohnerzahl in diesem Jahr auf mehr als 11.000 gewachsen ist.

Amtsdirektor Marko Köhler soll daher nur drei Jahre nach der letzten Analyse die Personal- und Aufgaben-Entwicklung erneut überprüfen und nötigenfalls Problemlösungen vorschlagen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Von René Gaffron