Brück

Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren, auch in Brandenburg. Gut in Erinnerung ist noch der Sommer 2018, der nicht nur sehr warm, sondern vor allem viel zu trocken war. Im vergangenen Jahr fielen nur rund 60 Prozent der sonst hier üblichen Niederschläge, heißt es in einer Pressemittelung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Klima-Pressekonferenz 2019.

Neue Temperaturrekorde wurden 2018 aufgestellt. Es war das wärmste Jahr in der 138-jährigen Temperaturzeitreihe des nationalen Wetterdienstes, informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Auch 2019 ist der Sommer heiß – und zu trocken. „Der Juni 2019 war sowohl in Deutschland wie auch in Europa der wärmste Juni seit Beobachtungsbeginn“, heißt es vom DWD.

Zur Galerie Bewässerungssäcke helfen, die Bäume kontinuierlich feucht zu halten. Andernfalls drohten die Gehölze zu vertrocknen.

Was tun? Das Amt Brück setzt auf eine ganze Reihe von Aktivitäten, die einzeln betrachtet, klein erscheinen, aber in der Summe Punkte bringen sollen.

Auf die heißen Sommer reagiert das Amt mit Bewässerungssäcken, die am Fuß des Baumstammes angebracht werden. „Diese arbeiten nach dem Wirkprinzip der Tröpfchenbewässerung“, erläutert Stephanie Segl, Fachbereichsleiterin Bauen im Amt Brück. Die Wassermenge werde über einen längeren Zeitraum, in Abhängigkeit der Bodenstruktur, langsam abgegeben und stehe den Feinwurzeln, die für die Wasseraufnahme verantwortlich sind, länger zur Verfügung. „Der Boden wird langsam durchfeuchtet, das Wasser fließt nicht schlagartig in tiefere Bodenschichten oder aufgrund der trockenen Böden oberflächig ab“, sagt Segl.

Auch herkömmlich bewässern

Die Häufigkeit der Bewässerung bleibe dabei gleich, in der Regel alle ein bis zwei Wochen. Und: „Die Bewässerungssäcke werden überwiegend bei Bäumen in Straßenraum verwendet, wo der durchwurzelbare Raum und damit die Wasserverfügbarkeit eingeschränkt ist.“ Wo Bäume mehr Raum im Boden zur Verfügung hätten und Gießränder vorhanden seien, werde auch noch mittels herkömmlicher Methoden bewässert.

Beelitzer Straße in Borkheide: Die Wassersäcke versorgen auch an heißen und trockenen Tagen die Bäume mit ausreichend Wasser. Quelle: Johanna Uminski

Auf den Klimawandel und die damit verbundenen trockenen Sommermonate reagiert das Amt Brück nicht allein mit der Anschaffung solcher Bewässerungssäcke. „Seit fünf Jahren dürfen die Verwaltungsmitarbeiter für kurze Dienstwege das Fahrrad benutzen. Damit wird der CO-2-Bilanz des Amtes verbessert“, versichert Segl. Darüber hinaus werden Grün- und Verkehrsflächen zusätzlich mit Bewässerungsgängen bedacht.

Auch in der Bauleitplanung herrsche Umdenken in Sachen Klimaschutz. Man achte stärker auf Frischluftschneisen. Die Versiegelung von Böden solle auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben, heißt es vom Amt weiter.

Seltener Rasen mähen

Darüber hinaus werde nicht mehr so oft Rasen gemäht. „Da wo möglich, wird der Pflegeschnitt bei Rasenflächen extensiviert, um zum einen der biologischen Vielfalt Rechnung zu tragen, aber auch der Frischluftproduktion, denn da wo mehr Blattmasse, auch mehr kühlere Frischluft“, sagt Segl.

Bewässerungssäcke im Amt Brück Nach einer Testphase in der Stadt Brück wurden die Bewässerungssäcke auch für die anderen amtsangehörigen Gemeinden angeschafft. Der Gesamtbestand beläuft sich auf 100 Bewässerungssäcke, die im Wechsel an den Jungbäumen angebracht werden. Die Kosten für die Bewässerungssäcke liegen zwischen 12 und 23 Euro, je nach Modell, Hersteller und Verfügbarkeit. Die Bewässerungssäcke arbeiten nach dem Wirkprinzip der Tröpfchenbewässerung, d.h. die Wassermenge wird über einen längeren Zeitraum, in Abhängigkeit der Bodenstruktur, langsam abgegeben und steht den Feinwurzeln, welche für die Wasseraufnahme verantwortlich ist, länger zur Verfügung.

Beim Kauf neuer Arbeitsgeräte für die Bauhöfe der Gemeinden werde nach und nach auf Akku-Technik umgestellt. Auf gemeindeeigenen Waldflächen werde seit mehreren Jahren der Umbau zum Dauermischwald vorangetrieben.

„Bei der Neugestaltung von Grünflächen und Neuplanung von Baumpflanzungen wird, da wo möglich, auf wärmeliebende Pflanzengesellschaften sowie Bäume von trockenwarmen Standorten zurückgegriffen, da unser Klima sich dem jetzt im Mittelmeerraum herrschenden Klimabedingungen nähern wird“, erklärt die Amtsmitarbeiterin.

Große Aufgabe stemmen

Die Prognosen kündigen an, dass das Wetter heißer und trockener wird. Zugleich kann es aber immer öfter zu heftigen Niederschlägen kommen. „Dieser Klimaveränderung müssen wir uns anpassen“, betont Segl. „Das ist eine generationsübergreifende Aufgabe, die es anzupacken und zu lösen gilt.“

Von Johanna Uminski