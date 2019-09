Kloster Lehnin/Golzow - Wasser/Abwasser: 2300 Menschen bekommen neuen Zweckverband Das Trinkwasser kommt aus Golzow, Abwasser fließt nach Brandenburg. An der technischen Ausrichtung ändert sich nichts. Nur den TAZV „Freies Havelbruch“ wird es bald nicht mehr geben.

Das Trinkwasser für Oberjünne kommt auch in Zukunft aus Golzow. Nur die Verantwortung wird nach einem aktuellen Mehrheitsbeschluss bald in neue Hände gelegt. Der TAZV „Freies Havelbruch“ will geschlossen dem Wasserversorgungsverband „Hoher Fläming“ in Brück beitreten. Quelle: Dirk Fröhlich