Gömnigk/Golzow

Mitglieder der Sächsischen Posaunenmission sind aktuell wieder zu ihrer jährlichen Zeltfreizeit zu Gast am Lehniner Klostersee. Gekoppelt sind die Urlaubstage immer mit täglichen Übungsstunden, um neuen Stücke zu erlernen und das Zusammenspiel der begeisterten Hobbymusiker zu verbessern.

Unter der Regie des Musikpädagogen und Dirigenten Markus Lißner lassen die sächsischen Posaunisten die Menschen aus der Region an den Ergebnissen ihrer intensiven Probenarbeit in kleinen Konzerten teilhaben. Am Donnerstag, 5. August, präsentieren die Musiker ihr unterhaltsames Programm ab 17 Uhr in der Kirche in Gömnigk. Einen Tag später, am Freitag, 6. August, um spielen die Hobbymusiker dann im Pfarrgarten in Golzow.

Open-Air-Konzert im Pfarrgarten

Ob Open-Air-Konzert oder in der Atmosphäre einer kleinen Fläming-Kirche – die Musiker aus Sachsen bringen immer eine besondere Stimmung ins Brandenburger Land. Die Sächsische Posaunenmission ist die größte instrumentale Laienmusikvereinigung Sachsens. Wöchentlich treffen sich 6100 Bläserinnen und Bläser in 446 Chören zur Probe.

Und es werden bei weitem nicht nur Posaunen geblasen – Trompeten, Flügelhörner, Baritone, Tuben und Waldhörner sind neben den Posaunen die gebräuchlichsten Instrumente in der hohen und tiefen Lage. Es ist kaum vorstellbar, aber wahr: zu großen Bläsertreffen haben schon 16.000 Bläser gleichzeitig musiziert, so zum Deutschen Evangelischen Posaunentag im Jahr 2008 in Leipzig im Zentralstadion.

Von MAZ