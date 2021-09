Borkheide

Eine eigene Büchertelefonzelle nur für Kinder in Borkheide, das wünscht sich das Familienzentrum Borkheide- Borkwalde. „Die Idee haben sie schon seit eineinhalb Jahren. Es konnte nur bisher nicht realisiert werden. Der Sozialausschuss hat die Idee empfohlen und geht als Beschlussvorlage in die nächste Gemeindevertretersitzung“, erklärt Andreas Kreibich, Borkheider Bürgermeister.

Dass auch die wachsende Waldgemeinde eine eigene Büchertelefonzelle erhält, wünscht sich Marlies Biniok vom Familienzentrum Borkheide-Borkwalde. „Baitz, Borkwalde, Golzow und Planebruch haben auch eine, dort findet man aber überwiegend Literatur für Erwachsene. Die Idee, die wir haben ist, dass es eine Büchertelefonzelle nur für Kinder in Borkheide geben soll. Dort können Kinderbücher gegen andere Kinderbücher getauscht werden.“

Leichten Zugang zu Kinderbüchern

Als Standort für die ausrangierte Telefonzelle der Telekom ist der Marktplatz, in der Nähe des Hans-Grade-Denkmals vorgesehen. „Das bietet sich dort an, denn die Grundschule liegt genau gegenüber und die Kinder hätten so einen leichten Zugang zur Büchertelefonzelle“, erklärt Marlies Biniok, die hofft, dass sich dann zwei, drei Schüler finden, die die Verantwortung für die Büchertelefonzelle übernehmen würden.

„Wir werden auch regelmäßig nach dem Rechten schauen, es wäre aber schön, wenn sich Kinder finden, die ab und zu dort die Bücher sortieren. Es wäre ein gemeinsames Projekt mit der Schulsozialarbeit und der Mobilen Arbeit.“ Und noch eine Sache ist Marlies Biniok wichtig: „Viele Kinder können leider nicht so gut lesen. Eine Büchertelefonzelle für Kinder ist ein niederschwelliges Angebot und ermöglicht allen Kindern und deren Eltern, einen leichten Zugang zu Kinderbüchern und natürlich zum Tauschen von Kinderbüchern.“

Jeder will die haben

Wenn am 23. September die Borkheider Gemeindevertreter grünes Licht für die Büchertelefonzelle geben sollten, dauert es dennoch eine Weile, bis das Büchertauschhäuschen in Borkheide steht, sagt die Leiterin des Familienzentrums Borkheide-Borkwalde.

„Wir sind bereits im Kontakt mit der Telekom, die uns sagte, dass die Telefonzellen sehr gefragt sind. Frühestens nächstes oder das Jahr darauf könnte es erst was werden. Jeder will die haben.“ Damit die kleine Bibliothek auch optisch ansprechend sein soll, würde voraussichtlich die Mobile Jugendarbeit hier das Projekt unterstützen.

Auf einem privaten Grundstück in Borkheide steht bereits eine Bücherzelle. Durch das kostenlose und anonyme Angebot ist das Tauschen und Mitnehmen der Bücher ohne Formalitäten möglich. Die Büchertelefonzelle ist das ganze Jahr zugänglich. Die Kosten für die Anschaffung, Aufstellung sowie Einrichtung der Telefonzelle liegen bei etwa 1500 Euro.

Von Johanna Uminski