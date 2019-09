Brück

Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag auf der B 246 verunglückt. Der 28-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Gömnigker Ortsdurchfahrt in Richtung Brück unterwegs gewesen. Nach Passieren des Ortsausgangsschildes soll er zum Überholen angesetzt haben.

Dabei hat er offenbar den entgegen kommenden Chevrolet aus dem Landkreis Rostock übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. In der Folge stürzte der Kradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Immerhin befindet sich das Opfer nicht nicht in Lebensgefahr.

Die 53-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und verletzte sich im Gesicht durch die Auslösung des Airbags. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von circa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Von René Gaffron