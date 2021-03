Brück

Die Osterferien stehen vor der Tür und im Brücker Amt warten auf den Nachwuchs und deren Eltern kreative Angebote als to-go-Variante. Die Schulsozialarbeiterinnen Katja Garpow, Dana Strempel und Silvia Schulze der Brücker Oberschule bieten vom 30. März bis zum 1. April im Pavillon am Sportplatz das Basteln von Blumenampeln oder Windlicht mit Makramee an.

„Die Aktion war draußen geplant, doch durch die aktuellen Beschränkungen und Entwicklungen gibt es das Angebot nun nur als to-go-Variante. Diese Info haben wir an die bereits Angemeldeten weitergegeben“, sagt Katja Garpow. Das zusammengestellte Material für die jeweilige Bastelidee sowie die Anleitung mit einem Link zum QR-Video werden für jede angemeldete Person zusammengestellt und zur Abholung bereitgelegt, erklärt die Schulsozialarbeiterin weiter. Die Teilnahme geht nur mit Anmeldung.

Beispiele für Makramee. Quelle: privat

„Darüber hinaus würden wir pro Workshoptag eine Hilfe-Video-Konferenz einrichten, in der man sich mit uns zusammenschalten kann - falls man mit der Anleitung nicht klarkommt“, sagt Katja Garpow. Die Makramee-Knüpftechnik habe man sich angeeignet und ausgebaut, sodass man diese auch sehr gut mit Ostern verbinden kann. „Wer möchte, kann Eier oder Steine mit Makramee so umknoten, dass man Osterdekos oder kleine Ostergeschenke knüpfen kann.“

Das Osterhasen-Basteln mit Martina Lüdeke vom Brücker Eltern-Kind-Zentrum findet ebenfalls als to-go-Variante vom 24. März bis zum 1. April statt. Am 31. März können Ostergläser bei Antje Warwas vom Brücker Mehrgenerationenhaus in der Zeit von 11 bis 15 Uhr abgeholt werden.

Pfanztöpfchen, Fotowettbewerb und T-Shirtdruck

Im Borkheider Gemeindehaus bieten Marlies Biniok und Ursula Gädke am 30. März von 9 bis 14 Uhr Pflanztöpfchen an. Weiter geht es mit Jugendkoordinatorin Wenke Hanack, die am 31. März Osterbastelei in der Jugendscheune in Linthe von 14 bis 17 Uhr anbietet. Auch hier bitte mit Voranmeldung.

Über die gesamten Osterferien können Kinder und Jugendliche beim Fotowettbewerb an der Golzower Grundschule unter der Leitung von Cathleen Rosin mitmachen. Zum T-Shirtdruck laden Stephan Güthoff und Gunnar Seiffert am 8. April in den Borkwalder Jugendraum in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ein. „Wenn es bis dahin nicht komplett verboten ist, dann führen wir die Aktion draußen im Garten unter Einhaltung der Corona-Regeln durch“, sagt Stephan Güthoff.

Übersicht der Kreativtage in den Osterferien. Quelle: Amt Brück

Fragen sowie Voranmeldungen zu den Kreativtagen in den Osterferien per Mail an w.hanack@amt-brueck.de oder 033844-62155. Weitere Informationen sowie der Plan der Kreativtage in den Osterferien gibt es auf der Brücker Amtsseite.

Von Johanna Uminski