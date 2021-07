Kreiserntefest 2021 in Brück: Zwischen Brauchtum, Leistungspflügen und der Zukunft regionaler Landwirtschaft

Brück

Eingebettet zwischen Zauche und Hohem Fläming und von der Landwirtschaft geprägtes Gebiet: Brück wird zum Austragungsort des 24. Kreiserntefestes. Nachdem die Veranstaltung 2020 kurzfristig abgesagt werden musste, soll jetzt, auch mit Hilfe kreativer Bastler und Fans alter Bodenbearbeitungstechnik, besonders gefeiert werden. Ein Fest zwischen Brauchtum und der Zukunft der regionalen Landwirtschaft.

Erntefeste gehören zu den ältesten Festen der Menschheit. Und diese Tradition wollen insbesondere der Kreisbauern- und Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark auch im 24. Jahr fortsetzen. Enttäuscht darüber, dass die Veranstaltung in Michendorf 2020 ausfallen musste, überwiegt jetzt die Freude, in Brück wieder loszulegen.

Die passende Deko darf dabei nicht fehlen. So rufen die Kreislandfrauen zum großen Getreidebinden auf. „Es ist eine der schönsten und aufwendigsten Sommerbeschäftigungen der Landfrauen. Und es geht nicht um die größte und schönste Erntekrone, sondern um Vielfalt und Spaß an der Pflege des Brauchtums“, erinnert Vorsitzende Kornelia Hurttig und wünscht sich, dass an Kirchen, Institutionen und Landwirtschaftsbetrieben der Schmuck aus Getreide, Heu und Stroh das Kreiserntefest schmückt. „Einigen Frauen und auch Männern kribbelt es bereits in den Händen. Der Blick streift über die Felder, das Getreide steht wirklich gut“, so Hurttig.

Kornelia Hurttig, Geschäftsführerin des Kreislandfrauenverbandes, macht Werbung für das Binden von Erntekronen. Quelle: Christine Lummert

Auftakt ist der Tag der Landjugend am 17. September, am Samstag ist das Kreisleistungspflügen ein Höhepunkt, abgerundet wird am Sonntag mit Erntegottesdienst und Festumzug. Rundherum viel Wissenswertes rund um die heimische Landwirtschaft, Wettbewerbe, Ausstellungen, Herbstmarkt plus Unterhaltungsprogramm für die Jüngsten. Die Leistungen der Landwirtschaft für die Gesellschaft entdecken und das Arbeitsfeld mit vielfältigen beruflichen Zukunftschancen machen Lust aufs Ländliche und seine Gesichter.

Jetzt rufen die Schirmherren Landrat Wolfgang Blasig und der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Jens Schreinicke auch offiziell dazu auf, sich an der 29. Kreismeisterschaft im Leistungspflügen zu beteiligen. Ausgewählt wurde eine Ackerfläche der Agrargenossenschaft Brück in der Nähe des Festgeländes.

Jens Schreinicke ist Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Für den Wettbewerb im Beetpflügen sind zwei bis acht Scharpflüge zugelassen. Für Gespannführer mit zwei Pferden und Schwung- oder Karrenpflug wird ebenfalls ein Wettbewerb durchgeführt. Die Bewertung der Pflugarbeit erfolgt nach dem Regelwerk des Deutschen Pflügerrates. Man hofft auf ausgefallene Gespanne für einen arbeitsreichen, aber kurzweiligen Samstagvormittag. Die 29. Kreismeisterschaft im Beetpflügen des Landkreises Potsdam- Mittelmark wird als kreisoffene Veranstaltung und einzige seiner Art in Brandenburg durchgeführt. Zudem lockt der Wettbewerb mit Qualifizierungen für weiteres Kräftemessen andernorts.

Interessierte wenden sich dabei für die Anmeldung an den Kreisbauernverband unter 033846 / 90999 oder per Mail an kbv-pm@t-online.de. Auch wer den bäuerlichen Herbstmarkt bereichern möchte oder auf andere Weise etwas beitragen kann, findet hier den passenden Ansprechpartner.

Von Natalie Preißler