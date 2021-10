Mittelmark

Jubel im Hohen Fläming. Das kleine Straßenangerdorf Fredersdorf hat beim 11. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ den Sieg davon getragen. Mit den Worten „Ich bin stolz ein Fredersdorfer zu sein“, nahm der stellvertretende Ortsvorsteher Steffen Block am Donnerstagabend bei der Abschlussveranstaltung in der Heimvolkshochschule am Seddiner See die Auszeichnung für sein Heimatdorf entgegen. Für den 1. Platz gab es ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Preisgeld für den Dorfplatz

Der Ortsbeirat weiß schon, was mit dem Geld angefangen werden soll. „Es fließt in die weitere Gestaltung unseres Dorfplatzes“, sagte Block der MAZ. In ihrer Laudatio hatte Helga Brandt vom Fachdienst Tourismus der Kreisverwaltung eine Lanze für den Bad Belziger Ortsteil gebrochen: „Trotz der nur 355 Einwohner herrscht in Fredersdorf ein reges soziales und kulturelles Leben, wie es beispielgebend für Potsdam-Mittelmark ist.“

Die Vertreter aus Beetzseeheide freuen sich mit Vize-Landrat Christian Stein (r.) über einen 2. Platz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auf den 2. Platz kam die Gemeinde Beetzseeheide, die gleich mit allen drei Ortsteilen Butzow, Ketzür und Gortz ins Rennen gegangen war. Deshalb waren die Jurymitglieder bei ihrem dortigen Lokaltermin auf Fahrrädern unterwegs. Gemeindevertreterin Britta Fraas: „Wir sind sehr glücklich, dass wir es so weit geschafft haben.“ Über die Verwendung des Preisgeldes in Höhe von 1500 Euro soll erst noch beraten werden. MBS-Marktleiter Christian Ebert würdigte in seiner Laudatio die Idee der Teilnahme von drei Ortsteilen unter einem Dach: „Mich haben Sie zum Fan von Beetzseeheide gemacht.“

Der 3. Platz beim Kreiswettbewerb geht nach Borkheide. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auf Platz 3 folgt die Zauche-Gemeinde Borkheide, bekannt durch den ersten deutschen Motorflieger und Automobilbauer Hans Grade. Laudatorin Barbara Klembt vom Städte- und Gemeindebund Brandenburg hob die gute Integration von Zugezogenen und das rege Vereinsleben hervor. Allein der Naturbadverein bringt es auf 780 Mitglieder. Borkheides Bürgermeister Andreas Kreibich zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden seiner prosperierenden Gemeinde. Er konnte ein Preisgeld von 1000 Euro entgegennehmen. Zwei Sonderpreise, die mit je 500 Euro dotiert sind, gab es für Deetz, Ortsteil von Groß Kreutz (Havel) und den zu Wiesenburg/Mark gehörenden Ortsteil Reetz.

Von Frank