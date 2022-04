Krieg gegen die Ukraine: Brücker Helfer jetzt in Verein organisiert

Brück

Immer breiter aufgestellt sind jetzt die Aktivitäten von Michael Körner aus Brück zur Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Gemeinsam mit sechs Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat der seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine aktive Frührentner einen Verein gegründet, um die Hilfe besser zu koordinieren. Vor allem gehe es darum, Spendengeld sammeln zu können, das Sponsoren dem nun unter dem Namen „Baris – Brücker mit Herz“ agierenden Verein zukommen lassen wollen.

Zum Vorstand um den Vorsitzenden Michael Körner gehören außerdem Isabel Pesch-Kolarczyk, Ann Kocakaya, Sina Geue, Nicole Körner, Peter Nowack und Christian Götze-Geue. Maskottchen und Namensgeber des Vereins ist der Affe Baris. Er erhielt seinen Namen nach dem Lieblingsspieler vom FC Madgeburg, dessen Fan Körner ist. Übersetzt aus dem Türkischen bedeute er so viel wie Friede und Versöhnung.

Sechs Hilfstransporte für die Ukraine absolviert

Micheal Körner sowie seine Helferinnen und Helfer haben inzwischen sechs Hilfstransporte auf die Reise geschickt. Vor allem gingen sie nach Polen an die Grenze zur Ukraine, wo viel Geflüchtete in Auffanglagern betreut und weitervermittelt werden.

Hilfsmittel gingen aber auch per Bahn bei einem Sammeltransport in Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Ukrainischen Staatsbahn von Hannover aus mit auf Tour direkt in die ukrainische Hauptstadt Kiew.

Der neu gegründete Verein „Baris - Brücker mit Herz“ organisiert immer mehr Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Quelle: privat

Auf den Rückwegen der anfangs vor allem mit seinem privaten Auto und zuletzt auch mit einem Kleinlaster erfolgten Touren hat Michael Körner stets auch Personen nach Deutschland mitgenommen. Hier hilft er bei der Vermittlung von Unterkünften auch weit über die Fläming-Region hinaus.

Ukraine-Helfer gut vernetzt

Gut vernetzt ist Körner über private Kontakte in seine frühere Heimat im Raum Bremen sowie über Soziale Netzwerke. So wurden Geflüchtete bereits oft nach Bremen und auch nach Sachsen-Anhalt gebracht.

Kontakt zum Verein „Baris – Brücker mit Herz“ ist möglich unter 0174/6259369 oder per E-Mail über koemic4@web.de.

Von Thomas Wachs