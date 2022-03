Krieg gegen die Ukraine: Spontaner Hilfstransport aus Brück in Polen gut gelandet   

Brück

Spontan einen Hilfstransport aus dem Raum Brück organisiert hat Michael Körner. Die in der Heimat im Hohen Fläming selbst gekauften und gesammelten Spenden mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern sind inzwischen am Bestimmungsort an der Grenze von Polen zur Ukraine gut gelandet. Kurz vor der ukrainischen Stadt Lwiw.

Hilfe-Fahrer aus Brück 47 Stunden unterwegs

Mit zwei voll beladenen Autos hatten sich Michael Körner und seine Neffe aus dem Raum Bremen am späten Mittwochabend spontan auf den gut 1000 Kilometer langen Weg gemacht. 47 Stunden waren sie unterwegs bis Freitag, 3.15 Uhr zur Rückkehr in Brück.

„Uns war es wichtig, schnell und unbürokratisch zu helfen“, erzählt der Brücker Helfer. “Vor dem Fernseher sitzen und nur zuschauen bei dem Leid der Menschen dort, das kann ich nicht“, sagt der 52-jährige Frührentner. Er schloss sich zusammen mit der Familie seines Cousins, dessen Frau aus der Ukraine stammt.

Michael Körner aus Brück und sein Neffe aus dem Raum Bremen hat eine Spenden-Tour zur ukrainischen Grenze gefahren. Quelle: Michael Körner

Ziel der gemeinsam mit dem 22 Jahre alten Neffen und seiner Polnisch sprechenden Freundin organisierten Fahrt war es auch, auf dem Rückweg zwei ukrainische Frauen aus der Verwandtschaft mit nach Bremen zu nehmen. Das gelang auch.

Groß war die Unterstützung, die Michael Körner für seine Aktion „Brücker mit Herz“ erfahren hat im Hohen Fläming. „Der Brücker Apotheker Kirk Berger hat spontan Desinfektionsartikel und andere medizinische Dinge zusammengestellt“, erzählt Körner. Hilfe bekam er zudem von Bianca Redlich, die daheim bei der Koordination der Spenden half.

Spontane Hilfe im Fläming

Eng ist die Verbindung auch zu Paul Lips in Bad Belzig. Er organisiert in der Kreisstadt aktuell ebenfalls eine große Spendensammlung für Kriegsopfer und Flüchtlinge aus der Ukraine. Schnell war ein Kontakt zu einem Einzelhändler vermittelt, der auch in Borkheide einen „Nah und Gut“- Supermarkt betreibt. „Spontan konnten wir uns dort noch Kisten voller Getränke abholen“, berichtet Michael Körner aus Brück.

Deutsche jammern auf hohem Niveau

„Auch wenn es mir selbst nicht gut geht gesundheitlich, helfe ich gern anderen“, erzählt der aus Bremen stammende Wahl-Brücker. Die drei Tankfüllungen für die 2000 Kilometer lange Hilfsfahrt sowie viele Einkäufe hat er selbst finanziert. „Wir jammern hier in Deutschland auf hohem Niveau“, sagt der Brücker Helfer. „Wenn ich aber sehe, was da in der Ukraine und auch in Polen gerade abgeht, kommen mir die Tränen“, sagt Körner.

Michael Körner aus Brück hat eine Spenden-Tour zur ukrainischen Grenze gefahren. Der große Kombi war voll beladen. Quelle: Michael Körner

Nach seiner Rückkehr in Brück stapeln sich nun schon weitere Spenden im Hausflur, die Bürger inzwischen bei ihm zu Hause abgegeben haben. „Also werden wir wohl noch ein zweites Mal losfahren“, sagt Michael Körner. “Das muss ich aber erst noch mit meiner Frau abklären.“

Von Thomas Wachs