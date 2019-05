Brück

Anlässlich der Ausstellung „Kunst Umwelt Natur“ wird für das Wochenende wieder zur Gesprächsrunde eingeladen. In der Reihe „Kunst und Kuchen“ stellt sich Sarah Schultz am Sonntag, 14 bis 17 Uhr, vor.

Sie ist 1975 in Berlin geboren und dort im Umfeld von Maler Kurt Mühlenhaupt und den Jungen Wilden in Kreuzberg aufgewachsen. Nach einer fotografischen Ausbildung und einem Grafikdesignstudium folgte ein Kunst- und Philosophiestudium an der Universität Potsdam. Im Anschluss daran noch ein Studium der Malerei, an der Akademie für Malerei Berlin. Sarah Schultz wechselte 2004 ihren Wohnort von der Hauptstadt nach Treuenbrietzen.

Dort ist es insbesondere die Ruhe und die Natur, die sie zum Gegenstand ihrer künstlerischen Ausdrucksweise macht. Sie benutzt eine Bildsprache zuweilen, um scheinbar Unwesentliches in Szene zu setzten, heißt es vorab. Ihre großformatigen Landschaftsbilder wirken so durch die Reduktion der Flächen auf Wesentliches besonders klar.

Von René Gaffron