Brück

Seit Mai läuft im Seminar-, Kultur- und Gästehaus „Alte Brücker Post“ die Gemeinschaftsausstellung „Kunst – Natur – Umwelt“, mit Arbeiten von sieben Künstlern aus drei Nationen. Jeden Sonntag haben Besucher die Gelegenheit, mit den Künstlern bei Kaffee und Kuchen persönlich ins Gespräch zu kommen.

Diese Woche wird Helga Holz für Kunstinteressierte und Besucher zur Verfügung stehen. Sie freut sich auf anregende Gespräche.

Wahlheimat in Hohen Fläming

In Heidelberg geboren, hat die Künstlerin seit 2014 ihren Lebensmittelpunkt im Hohen Fläming. Sie lebt in Wiesenburg. Bereits seit 2005 war sie an der Realisierung des Internationalen Kunstwanderweges beteiligt, indem sie öffentliche Veranstaltungen und Kunstwettbewerbe plante und durchführte.

„Fläming-Toskana“ heißt dieses Aquarell von Helga Holz. Quelle: Helga Holz

2018 nahm Holz am Kunstbummel in Bad Belzig teil, hatte eine Einzelausstellung in Wiesenburg und machte eine „Bild- und Klangreise“ durch den Fläming mit dem Musiker Wolfgang Schmidbauer in Mals Scheune/ Studio Wiesenburg.

Inspiriert von Kollegen

„Ich freue mich über die Möglichkeit einer gemeinsamen Ausstellung insbesondere mit Sarah Schultz und Yuri Shipulin“, sagt die Wiesenburgerin. Beide Künstler habe sie auf ihren jeweiligen Einzelausstellungen in der Alten Brücker Post kennengelernt. „Ihre künstlerischen Arbeiten haben mich sehr inspiriert“, so Holz.

Ihre Aquarelle entstehen meistens auf den jährlichen Gruppen-Malreisen unter Leitung des Aquarellisten Christian Eckler aus München. „Seit 2004 habe ich daher viele europäische Länder und nun 2016 auch Marokko und 2018 Myanmar kennengelernt“, erzählt die Künstlerin. „Für mich ist diese Art zu reisen ideal und erfüllend. Man sieht viele verschiedene Landschaften und Orte, es ist sehr intensiv. Man ist nah beim Alltag der Menschen, man hat auch Zeit und Muße für Besichtigungen und kulinarische Genüsse. Und man ist mit Gleichgesinnten an besonderen Orten“, sagt Helga Holz zur Inspirationsquelle für ihr Arbeiten.

Helga Holz bei der Arbeit an einem Aquarell. Quelle: privat

Sie ist zudem als Fotografin aktiv. Die jetzt von ihr in der Brücker Ausstellung gezeigten Fotos beziehen sich allerdings nicht auf die Reisen, sondern auf den Fläming.

Mit der Natur verbunden

Allgemein gilt das Interesse von Helga Holz der Umwelt und sie fühlt sich sehr mit der Natur verbunden. Auf zahlreichen Fotostreifzügen erforscht sie die Landschaft mit künstlerischem Blick und entdeckt dabei die „Kunstwerke“, die von der Natur allein geschaffen wurden.

Termin: Helga Holz ist anzutreffen am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Bibliothek der Alten Brücker Post, Ernst-Thälmann-Straße 39, in Brück.

Von MAZ