Niemegk

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 75-Jährige bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Autobahn. Sie saß als Beifahrerin in einem Renault. Dieser war gegen 14.15 auf der A 9 nach Leipzig unterwegs – wie auch ein Lkw mit Sattelauflieger in unmittelbarer Nähe.

Plötzlich verlor der Brummi zwischen den Anschlussstellen Brück und Niemegk einen Reifen, der in weiterer Folge in der Beifahrerseite des Pkw einschlug. Der 54-jährige Fahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern.

Das Fahrzeug war musste nach dem Crash geborgen werden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Tour hingegen fort verschwand an der Anschlussstelle Niemegk in unbekannte Richtung. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf.

Von René Gaffron