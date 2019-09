Borkheide

Lachen ist Sport? Ja, sagt Edda Haage. In der Gesundheitswoche bietet die Borkheiderin Lachyoga an. Eine Stunde lang unbeschwert und ausgiebig lachen, so soll es nach dem Wunsch der Lachyoga-Leiterin gehen, aber: „Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind. Wir sind glücklich, weil wir lachen“, erklärt die Gemeindevertreterin den außergewöhnlichen Kurs. „Lachen ist sowie eine sportliche Betätigung.“

Im Mittelpunkt steht die Tiefenatmung wie in der Yoga, berichtet Haage. „Es ist eine Technik. Man beginnt einfach zu lachen und gleitet ins echte Lachen über.“ Das Lachyoga wurde vom indischen Arzt Dr. Madan Kataria ins Leben gerufen. „Beim Lachen hüpft das Zwerchfell, in kurzen Stößen entweicht die Luft.

Die Stoßatmung Pranayama

Das ist wie in der Yoga die Stoßatmung Pranayama. Durch das Lachen werden Endorphine, also Glückshormone, im limbischen System produziert. Irgendwann ist das Lachen so ansteckend, dass man richtig ins Schwitzen kommt“, beschreibt Edda Haage ihr Kursangebot.

Durch einen Zufall ist Edda Haage auf diese Sportart gekommen. „Ich habe davon gehört und danach gegoogelt. In Berlin habe ich eine Frau gefunden, die diesen Kurs anbietet. Weil jemand abgesprungen ist, konnte ich diese zweiwöchige Ausbildung zur Lachyoga-Leiterin absolvieren. Es hat mich einfach interessiert und ich wollte was für mich machen.“ Mittlerweile bietet die Borkheiderin diesen Kurs nur noch während der Gesundheitswoche an.

Fest in den Alltag eingebunden

Für sich selbst konnte sie diese außergewöhnliche Sportart fest im Alltag integrieren. „Die Technik setze ich immer ein, wenn es mir schlecht geht. Ich lache dann aus dem Nichts heraus. Das tut mir einfach gut“, berichtet Edda Haage. Sie schwört auf diese besondere Technik. „Es gibt mittlerweile auch Lachforscher und Firmen, die ihre Angestellten zu Lachyoga schicken“, unterstreicht die Borkheiderin den Erfolg dieser außergewöhnlichen Sportart.

Der Weltlachtag wird am ersten Sonntag im Mai begangen. Quelle: Johanna Uminski

Edda Haage weiß, dass es den Menschen schwer fällt, mal loszulassen und einfach draufloszulachen. „Es ist schon eine Art der Entäußerung, denn beim Lachen sperren wir den Mund weit auf und gehen aus uns heraus. Uns fehlt das Befreiende“, sagt sie.

Daher beginnen ihre Kurse grundsätzlich nicht gleich mit dem Lachen. „Wir beginnen mit Atemübungen. Ich baue den Kurs Stück für Stück auf, sodass jeder mitkommt. Man muss sich darauf einlassen.“

Wie neugeboren

Und noch etwas ist wichtig im Kurs. „Wir vertrauen uns, schauen uns in die Augen, lachen uns an und loben uns.“ Edda Haage kann den Menschen nur ans Herz legen, dieses Verhalten Zuhause weiterzuführen. „Ich fühle mich danach wunderbar und befreit, und dem Kreislauf tut es gut“, erläutert sie. Und: „Ich fühle mich jedes Mal wie neu geboren.“

Von Johanna Uminski