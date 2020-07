Linthe

Dreiste Ladendiebe sind am Dienstag in einem Einkaufsmarkt an der Dorfstraße in Linthe auf frischer Tat erwischt worden. Gegen 15.15 Uhr wurden die zwei Männer beobachtet, wie sie verschiedene Artikel in ihre Beutel gelegt haben.

Dann jedoch wollten sie den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Täter konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der andere Mann flüchtete mit einem Mercedes-Auto. Zuvor warf er den Beutel mit dem Diebesgut weg. Dadurch entstand ein Sachschaden.

Gegen beide Diebe wurden Anzeigen erstattet. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Von MAZ