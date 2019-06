Borkheide

Am Wochenende hat in der Borkwalder Waldkirche die erste regionale Jugendnacht stattgefunden. Organisiert wurde sie von Simone Lippmann-Marsch, Vikarin und Gemeindepädagogin in Lehnin.

Thematisch haben sich die 18 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 24 Jahren mit dem Thema „Engel“ auseinandergesetzt. Eine von ihnen war die gebürtige Brückerin Tilla Bayer, 24 Jahre alt, die seit drei Jahren in Berlin lebt.

Tilla, wie hat dir das Wochenende gefallen?

Tilla Bayer: Es war ziemlich schnell vorbei. Wir sind am Nachmittag angekommen, dann ging es schon in die Workshops, in denen wir kreativ und produktiv bis 21 Uhr gearbeitet haben. Zum Abendabschluss gab es Stockbrot und Lagerfeuer. Ich fand es total schön. Super ist, dass hier in einem verschlafenen Gebiet für Jugendliche was passiert, wo man es nicht erwartet. Man trifft Leute, die man schon kennt, aber auch Jugendliche, die man jetzt neu kennengelernt hat.

Warum hast du bei der „Langen Nacht der Jugend“ mitgemacht?

Weil ich in dem Kirchenkreis seit zehn Jahren ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig bin. Beruflich bin ich Religionspädagogin und gerade in der Erzieherausbildung. Simone habe ich auf einem anderen ehrenamtlichen kirchlichen Event kennengelernt und sie hat mich heute hierzu eingeladen. Simone ist sehr sympathisch, da war für mich gleich klar, dass ich dabei sein wollte.

Was habt ihr am Wochenende gemacht?

Ich war in der Gruppe Poetry-Slam. Wir haben angefangen, Begriffe herauszusuchen, die zum Thema „Engel“ passen, biblische Texte dazu angesehen und dann einfach, ohne darüber nachzudenken, einen Text über ein bestimmtes Wort zum Thema „Engel“ geschrieben. Entstanden sind kreative Texte. Dann gab es eine Bandgruppe, eine Gruppe, die das Gebet „Vater unser“ fotografisch darstellt und eine Gruppe, die für die Liturgie zuständig war.

Was hat dir besonders gut gefallen?

Besonders gefallen haben mir die kreative Zusammenarbeit und Betreuung. Man fühlt sich hier sehr wohl, es ist für alles gesorgt und man braucht sich um nichts zu kümmern. Das ist mal für jemanden, der viel ehrenamtlich tägig ist, auch sehr schön.

Würdest du wieder mitmachen?

Ja, ich würde wieder mitmachen. Die Umgebung ist schön, das Team ist super und ich finde es wichtig, dass hier in der Jugendarbeit was passiert und es vorangeht.

Von Johanna Uminski