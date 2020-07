Linthe

In der Tankstelle an der Autobahn in Linthe haben Ladendiebe Beute gemacht. Das hat der Betreiber jedoch erst über eine Videoaufzeichnung des Sicherheitssystems bemerkt. Die Langfinger waren in der Nacht zu Montag gegen 0.35 Uhr gefilmt worden bei ihrer Tat.

Die zwei Männer hatten gemeinsam den Verkaufsraum betreten. Ein Täter begab sich in den Kassenbereich und entwendete Süßigkeiten, der andere Täter ging zu einem Regal und ließ Autopflegemittel mitgehen.

Die Diebe konnten unerkannt flüchten. Die Videoaufzeichnungen wurden durch den Inhaber gesichert und an die Polizei übergeben. Der genaue Schaden steht zurzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen.

Von MAZ