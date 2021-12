Borkheide

Jeder verbindet mit der Advents- und Weihnachtszeit besondere, spannende und lustige Erinnerungen. Was Ruth Zeidler vor 60 Jahren erlebte, was damals allerdings überhaupt nicht spaßig. Diese Bescherung sorgte in der Wohnung der Borkheiderin für unglaublich viel Dreck – was niemand sich an Heiligabend wünscht.

Am 24. Dezember 1961 kam Ruth Zeidlers Mutter gegen 15 Uhr von der Arbeit. Ruth, sie war zwölf, hatte bereits die Wohnung aufgeräumt, feinsäuberlich schick gemacht für den festlichen Abend.

Mutter und Tochter bereiten sich vor, Heiligabend ist nur einmal im Jahr. Sie freuen sich auf die Bescherung. Dieses wunderschöne Kribbeln vor der Stubentür, das kennt jeder nur zu gut. Doch ein lauter Knall macht alles zunichte.

Der Lärm kam aus der Küche, und nicht nur das. Etwas Rötliches breitete sich aus. „Überall lag eine ganz feine Ascheschicht“, erinnert sich Ruth Zeidler.

Um die Hitze möglichst lange im Ofen zu halten, heizten die Zeidlers mit Briketts. „Das ist eine rötliche Asche, die feiner als die Asche vom Holz ist. Und die war überall in der Küche verteilt.“ Doch was war die Ursache für den Knall, der die Ofenklappe aufriss und die Asche ausspie?

Ruth und Mutter schauten sich den Tatort genauer an – und entdeckten eine Odolflasche zwischen den Brikettresten. Das Mundwasser war mit Alkohol versetzt. Kein Wunder, dass es so gerummst hat.

So eine Mundwasser-Flasche bescherte Riuth Zeidler und ihrer Mutter viel Ärger. Quelle: Johanna Uminski

Wie es früher oft üblich war, verfeuerten die Menschen alles mögliche in ihren Öfen. Das sparte die Müllentsorgung und manchen teuren Brennstoff. Dass beim Verbrennen von Kunststoff und anderem Material womöglich Gifte freigesetzt werden, hatten die Leute nicht auf dem Schirm.

Ruths Mutter jedenfalls fasste an diesem Heiligabend eine Entscheidung: „Seitdem wurde nie wieder mehr etwas anderes als Holz, Briketts oder Kienäpfel in den Ofen gesteckt.“ Heute schmunzelt Ruth Zeidler über diesen Vorfall.

Mit Putzlappen und Schrubber gegen die Asche

Damals war das alles andere als witzig. Aus der gemütlichen Bescherung war eine „das ist ja schöne Bescherung“ geworden. Mutter und Tochter mussten Putzlappen und Schrubber schwingen. Wer einmal Asche aus einem Zimmer beseitigen musste, hat eine Ahnung, wie lange die beiden Frauen zu putzen hatten, bis die Küche wieder eine Küche war. „In diesem Moment ist man schon sauer, dass das passiert ist – erst später konnten wir darüber lachen“, sagt Ruth Zeidler.

Den lauten und schmutzigen Zwischenfall überlebte zum Glück der geschmückte Weihnachtsbaum und so gab es, zwar etwas verspätet, dann doch noch Kaffee und selbst gebackenen Stollen sowie den obligatorischen Karpfen. „Vor der Bescherung musste ich Lieder singen. Die ersten habe ich noch ordentlich gesungen und dann wurde ich immer schneller, weil ich meine Geschenke haben wollte, die unter dem Weihnachtsbaum abgedeckt waren“, weiß sie noch heute.

Weihnachten feiert Ruth Zeidler in diesem Jahr alleine mit ihrem Mann. „Meine Tochter muss über die Feiertage arbeiten und kommt mit ihren Kindern erst am 27. Dezember zu uns nach Borkheide, allerdings nur, wenn es die Corona-Situation zulässt“, sagt Ruth Zeidler.

Neuerdings besuchen ihre beiden Töchter und Enkelkinder immer öfter und sehr gerne die Großeltern in Borkheide. „Bei uns im Garten haben die Kinder viel Platz und ein Baumhaus, das mein Mann gebaut hat“, sagt Ruth Zeidler.

Schönes Weihnachtsfest in Borkheide

Vom Weihnachtsfest in Borkheide im letzten Jahr schwärme ihr siebenjähriger Enkel bis heute. „Coronabedingt haben wir draußen im Garten samt Lagerfeuer und Wunderkerzen an der frischen Luft gefeiert. Die Enkelkinder sagen bis heute, dass das ihr schönstes Weihnachtsfest war.“

Gesungen wird in der Familie Zeidler an Heiligabend immer noch. „Das übernehmen jetzt natürlich die Kinder und Enkelkinder.“ Und immer noch gilt: Mundwasser-Flaschen kommen nicht ins Feuer.

Von Johanna Uminski