Lebensretter zu Ostern in Treuenbrietzen und Golzow gesucht

Treuenbrietzen/Golzow

Maximal 42 Tage ist eine Blutkonserve haltbar. Weil es wegen der Feiertage womöglich zu einem Defizit kommen könnte, bittet der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes in dieser Zeit besonders um die Beteiligung an den Terminen. „Es handelt sich um Engagement, das Leben rettet“, ist in der Ankündigung zu lesen.

Online-Anmeldung soll lange Wartezeiten verhindern

Zwei werden vor und nach Ostern im Hohen Fläming angeboten. Für Gründonnerstag, 15 bis 19 Uhr, wird ein Termin im Bürgerhaus „Alte Feuerwehr“ eingerichtet. Am Dienstag, 15 bis 19 Uhr, wird das Bürgerhaus Golzow in der Straße der Freundschaft zur Anlaufstelle.

Die Anmeldung muss – seit der Covid-19-Pandemie in bewährter Weise – online erfolgen, was den Ablauf effektiv gestaltet und früher übliche lange Wartezeiten vermeidet.

Information im Internet: www.blutspende-nordost.de

Von René Gaffron