Lediglich ein Interessent will neuer Amtsdirektor in Brück werden 

Der Respekt vor dem Amt des Hauptverwaltungsbeamten nimmt ab. Dafür mag das Ergebnis der Ausschreibung des Chefpostens in der Amtsverwaltung Brück als Beleg dienen. Am Ende wird es lediglich einen Kandidaten geben, der Nachfolger von Marko Köhler werden will.

Das ließ sich ahnen, nachdem am 8.April, dem Ende der Bewerbungsfrist, zunächst von zwei Interessierten die Rede gewesen ist. Allerdings wurde neben dem bekannten Bestreben von Amtsausschusschef Mathias Ryll kein zweiter Name publik. Wie Lars Nissen jetzt bestätigt, liegen tatsächlich nur von ihm die nötigen Unterlagen vor.

Kuvert erzeugt Skepsis im Brücker Auswahlgremium

„Wir haben es geahnt, weil es nur ein Kuvert im A 5-Format war“, sagt der amtierende Verwaltungschef. Das sei zu klein für Lebenslauf, Bewerbung und Konzept. „Die zweite Bewerbung erfüllte nicht die Ausschreibungskriterien“, heißt es vieldeutig auf die MAZ-Anfrage.

Die Verwaltung des Amtes Brück brauch einen neun Chef. Quelle: René Gaffron

Am 12. und 19. April haben nun die stellvertretenden Vorsitzenden des Amtsausschusses, Ralf Werner aus Golzow und Andreas Koska aus Cammer, gemeinsam mit der Verwaltungsleitung – neben Lars Nissen sind es noch Kämmerin Melitta Böse und Bauamtsleiterin Stephanie Segl – die Papiere gesichtet und nach der Überraschung das weitere Vorgehen abgestimmt.

Wahl im Amtsausschuss am 9. Mai geplant

Im Amtsausschuss am Montagabend in Golzow, dem Mathias Ryll eigens ganz und gar fernblieb, wurde – hinter verschlossenen Türen freilich – festgelegt, dass basierend auf seiner Kandidatur die Wahl für den 9. Mai angestrebt werden soll. Damit hätten die Mitglieder des Amtsausschusses die Möglichkeit, ihm das Vertrauen zu schenken oder nicht, heißt es.

Erörtert worden sei auch die Möglichkeit, die Stelle nochmals auszuschreiben, um vielleicht eine Auswahl zu haben. Doch die Gefahr bestehe, so wurde eingeschätzt, dass das Postfach dann ganz und gar leer bleibt.

2016/17 herrschte Bewerberflut für Chefposten in Brück

Die Lücke hinterlässt Marko Köhler. Er ist seit 1. April Landrat des Kreises Potsdam-Mittelmark. Er musste sich 2016/17 noch gegen 15 Konkurrenten durchsetzen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Angesichts des allgemeinen Umgangs mit den hauptamtlichen Bürgermeistern und Amtsdirektoren – wie bei der Abwahl von Ramona Meyer 2019 im Amt Wusterwitz zu erleben – scheint die geringe Resonanz zumindest erklärbar.

Zur Nachfolge für Marko Köhler (li.) als Amtsdirektor von Brück läuft jetzt ein Bewerbungsverfahren an. Interesse bekundet bereits Mathias Ryll (re.), der aktuelle Vorsitzende des Amtsausschusses. Quelle: Thomas Wachs

Im Amt Brück mit seiner wachsenden Einwohnerzahl bieten sich Gestaltungsmöglichkeiten, aber der Handlungsdruck aus den Kommunen ist erheblich höher als vor sechs Jahren, schätzt Lars Nissen ein. Er war damals ein Jahr lang Interimschef bis die Personalie rechtssicher geklärt wurde.

Daneben verweist der Personal- und Sozialamtsleiter darauf, dass eine Vielzahl an weiteren Stellen im Hause – unter anderem Wirtschaftsförderung, Klimaschutz, IT-Administratoren – unbesetzt sei. Wenn Mathias Ryll in knapp zwei Wochen gewählt wird, wäre zumindest die Verwaltungsspitze ab 1. Juli dienstbereit.

