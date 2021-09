Leistungspflügen in Brück: Siegerpokale nach Sachsen-Anhalt

Brück

Walter Heuer aus Kalbe in Sachsen-Anhalt hat das offene Leistungspflügen des Kreises Potsdam-Mittelmark gewonnen. Mit der Teilnahme seines Gespannes adelte der zur deutschen Spitze zählende Profi den traditionellen Wettbewerb. Dieser ist übrig geblieben vom eigentlich für das Wochenende geplanten Erntefest, das wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde.

So brachte der Nieselregen am Sonnabend Vormittag kaum Verdruss bei den Teilnehmern und Zuschauern. „So sind wir zumindest nicht eingestaubt wie im Jahrhundertsommer 2018“, bilanzierte Silvia Wernitz vom Kreisbauernverband Potsdam-Mittelmark. Die berufsständische Vertretung hatte wenigstens den traditionellen Leistungsvergleich über die Bühne bringen wollen.

Insgesamt 21 Teilnehmer

Auf dem sonst von der Agrargenossenschaft Brück bewirtschaftete Feld An der Plane fanden die Wettkämpfer gute Bedingungen vor. Sechs Gespann-Führer und 15 Traktoristen stellten sich der Konkurrenz. Sie mussten eine 10 x 40 Meter große Fläche mit den zwei Pferdestärken voran oder 6 x 80 Meter pro Flugschar hinter dem Schlepper bearbeiten. Hier wie da ging der Sieg nach Sachsen-Anhalt.

Denn Jens Bormann aus Salzwedel erhielt den Siegerpokal samt Präsentkorb und kleine Geldprämie für das beste Furchenbild bei den Traktoristen. Auf den Plätzen folgten Hermann Jahn aus Treuenbrietzen und Erwin Winkelmann aus Freienthal (unterstützt von Enkel Lukas Notzke), welche die Ehre der heimischen Protagonisten retteten.

Neuer Traktor fordert Tribut

Denn Abo-Sieger Detlef Franz konnte diesmal nicht so weit vorn landen. Der Kuhlowitzer startete mit einem neuen Traktor, für den er offenbar noch etwas Übung braucht.

Gute Leistung: Jonas Sternberg aus Mörz überprüft seine Arbeit mit dem Zollstock. Quelle: René Gaffron

Doch was die Veranstalter nicht minder freut, ist der zahlreiche Nachwuchs, der sich der Prüfung stellte. Allen voran Jonas Sternberg aus Mörz. Der 14-Jährige, der die Oberschule Brück besucht und einmal Landwirt werden will, betrachtete sein Werk zwar selbstkritisch. Am Ende setzte ihn die Jury auf Rang sechs.

Sachkundiges Publikum am Rande

Nicht weniger als das Prüfertrio Uwe Bölke, Niklas Konicek und Johannes Thiele hat auch das Publikum am Rande begutachtet und gefachsimpelt. Erhard Rossow war extra aus dem Löwenberger Land angereist, während Erhard Baumann aus Treuenbrietzen seinem Kumpel Kurt Schumann aus Buchholz (bei Beelitz) durchaus parteiisch die Daumen drückte.

Über den Zuspruch freuten sich nicht nur der Brücker Bürgermeister Matthias Schimanowski (parteilos) und Wettkampfleiter Christian Unger (vom Spargelhof Klaistow) , sondern auch die lokale Erntekönigin Julia Köpernick. Da sich ihre Heimatstadt wohl ein weiteres Mal um die Ausrichtung des Erntefestes bewerben wird, erwägt sie zumindest eine aktive Teilnahme beim nächsten Pflügen. „Als aktive Reiterin natürlich mit Pferden“, so die 31-Jährige.

Ein erfolgreiches Debüt hatte Jana Falkenberg aus Pritzerbe mit zwei Haflingern . Quelle: René Gaffron

Diesmal hat einer Amazone gleich Jana Falkenberg ein gelungenes Debüt hingelegt. „Wir haben nur ein paar Mal geübt“, erzählt die 22-Jährige und ist ziemlich stolz auf ihre Haflinger. Sie studiert Agrarwirtschaft in Neubrandenburg und arbeitet im väterlichen Betrieb mit. Das Pflügen soll Hobby bleiben, auch wenn es zum dritten Platz hinter Ernst Mitteldorf aus Wernigerode und eben Legende Walter Heuer gereicht hat.

Von René Gaffron