Borkheide

Lina Antonie Knothe aus Borkheide und ihr Tanzpartner Alexander Beril aus Potsdam freuen sich über einen Doppelsieg bei den Landesmeisterschaften Berlin/Brandenburg. Die Borkheiderin tanzt seit sieben Jahren, ihr Tanzpartner seit acht Jahren. Das Tanzbein schwingen beide gemeinsam seit drei Jahren.

Zur Galerie Lina Antoine Knothe aus Borkheide und ihr Tanzpartner Alexander Beril aus Potsdam haben die Landesmeisterschaft Berlin/Brandenburg gewonnen. Sie tanzen seitdem sie sieben bzw. acht Jahre alt sind.

Standard- und lateinamerikanische Tänze wie ChaChaCha, Rumba, Paso Doble, langsamer Walzer oder Slowfox gehören zum Repertoire der beiden Jugendlichen. Beim Landeswettkampf ergatterten beide Schüler zwei Mal den ersten sowie einen zweiten Platz und steigen damit in eine höhere Leistungsklasse.

Für den Podestsieg haben beide hart gearbeitet und sich lange danach gesehnt, verrät Lina. „Jedes Mal, wenn wir auf dem ersten Platz waren, war es ein Glücksgefühl und ich habe mich sehr gefreut.“ Für die 15-Jährige ist das Tanzen eine große Leidenschaft und ein Leistungssport, den viele unterschätzen.

Durch einen Zufall zum Tanzsport gekommen

„Es ist ein Sport, bei dem viel Ausdauer gebraucht wird“, ergänzt Alexander, der das Gefühl von Freiheit beim Tanzen liebt. Mit in die Gesamtwertung bei den Turnieren aber fließen nicht nur die tänzerischen Fähigkeiten. „Die aufwendigen Frisuren und maßgeschneiderten Turnierkleider werden an die Leistungsklasse angepasst und von den strengen Wertungsrichtern ganz genau ins Visier genommen“, erklärt Martina Knothe, Mutter von Lina.

Seitdem bestimmen neben der Schule auch die regelmäßigen Trainings in Potsdam das Leben der Gymnasiastin, die, wie ihr Tanzpartner auch, durch einen Zufall zum Tanzsport gekommen ist, wie sie verrät. „Um die Faschingszeit bin ich mit meinen Eltern unten an der Tanzschule vorbeigelaufen und habe die Musik gehört. Dann wollte ich unbedingt schauen, was dort ist und oben war ich so begeistert, dass ich damit auch anfangen wollte.“ Zunächst startete das junge Mädchen in einer normalen Tanzgruppe und lernte alle Standardtänze, bevor sie Ende 2017 in die Turniergruppe wechselte und seitdem auch Wettkämpfe tanzt.

Ausgeprägtes Taktgefühl

Seit Sommer 2018 steht Alexander Beril als Tanzpartner an ihrer Seite. Der Tanzsport ist aus dem Leben von Lina nicht mehr wegzudenken. „Das Besondere daran ist, dass ich Emotionen dadurch vermitteln kann, ein gutes Verständnis für Musik und ein ausgeprägtes Taktgefühl entwickelt habe, die flüssigen Bewegungen und die Power liebe, die dahintersteckt – und natürlich das Gefühl von Erfolg.“ Sogar ihre Facharbeit am Humboldt-Gymnasium in Potsdam hat die Teenagerin dem Thema Tanzsport gewidmet, betont Lina.

Zwei bis drei Mal pro Woche wird in der Tanzschule Elegance im Potsdamer Sterncenter trainiert. „Das Ziel ist, bei den nächsten Turnieren zu gewinnen“, sagt Alexander Beril. Die Vereinbarung von Schule und Sport geht manchmal sehr gut und manchmal nicht, verrät Lina. „Wenn ich vom Training komme, ist es meistens schon sehr spät. Danach stehen Hausaufgaben und Lernen an.

Gerade jetzt in der 10. Klasse ist es teilweise sehr viel, weil ich manchmal nach dem Training noch bis halb elf oder elf am Schreibtisch sitze. Aber eigentlich ist das Tanzen ein schöner Ausgleich, weil er auch den Stress abbaut“, betont die Borkheiderin, die später gerne Jura oder Medizin studieren möchte.

Wohin beruflich die Reise für Alexander Beril geht, weiß der 15-Jährige noch nicht, der das Einsteingymnasium in Potsdam besucht. Für die Zukunft wünscht sich Lina weitere Erfolge und Teilnahmen an Wettkämpfen. Trainiert wird das junge Tanzpaar von Sergey und Katerina Diemke, ehemalige Weltmeister im Turniertanz.

Von Johanna Uminski