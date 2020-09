Linthe

Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch in einer Tankstelle in Linthe einen Spielautomaten aufgebrochen. Der Versuch, einen zweiten Automaten zu öffnen, scheiterte. Der Betriebsleiter der Tankstelle hatte den Diebstahl um 3 Uhr bemerkt und die Polizei informiert.

Den Dieben gelang es, an die Geldkassette des Spielautomaten zu kommen. Sie nahmen diese heraus und stahlen sie samt Inhalt. Die Polizei sicherte an beiden Automaten mehrere Spuren und nahm eine Anzeige gegen unbekannt auf. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Von Marcus J. Pfeiffer