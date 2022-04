Linthe: Gasflaschen gestohlen auf Firmengelände 

Linthe

Die Energiekrise ruft offenbar auch Kriminelle auf den Plan. Sie haben vom Gelände einer Firma im Gewerbegebiet Linthe mehrere Gasflaschen gestohlen.

Der Einbruch auf das Areal an der Mindener Straße ereignete sich nach Angaben der Polizei vom Dienstag am vorigen Wochenende in der Zeit zwischen Freitag, 8. April, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr.

Die Täter hatten einen Zaun zerschnitten, um auf das Firmengelände zu gelangen. Die Eindringlinge verließen den Tatort unerkannt. Der Schaden beläuft insgesamt auf rund 1600 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-Online