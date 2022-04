Linthe

Die Pläne für einen riesigen Solarpark an der Autobahn 9 bei Linthe werden immer konkreter. Nach der ersten öffentlichen Vorstellung des Großprojektes im Mai vorigen Jahres in der Gemeindevertretung, fand nun in Linthe eine Bürgerversammlung statt.

Voll besetzter Saal im Linther Hotel

Das Interesse war groß in dem mit fast 100 Besuchern voll besetzten Saal des Hotels „Linther Hof“. Vor einer noch ausstehenden Entscheidung in der Gemeindevertretung „sollte es hier noch einmal darum gehen, ein Stimmungsbild einzuholen und Informationen zu geben“, sagte Bürgermeisterin Sigrid Klink (CDU).

Denn die Gemeinde hat für das auf bisherigen Ackerflächen mit insgesamt gut 110 Hektar geplante Großprojekt einen starken Hebel in der Hand. Sie müsste einen Bebauungsplan billigen und den Flächennutzungsplan anpassen.

Linthe hat Planungshoheit für Photovoltaik-Anlagen

Anders als bei privilegierten Projekten für Windparks, die über die Regionale Planungsgemeinschaft koordiniert werden, haben Kommunen bei Photovoltaik-Anlagen „noch immer die Planungshoheit“, erklärte Stephanie Segl, die Leiterin des Bauamtes in der Amtsverwaltung Brück, bei der Bürgerversammlung.

In Linthe fand eine gut besuchte Bürgerversammlung statt zu den Plänen für einen gut 110 Hektar großen Solarpark. Quelle: Thomas Wachs

Dort hatten die gemeinsam agierenden Investoren von der in Linthe bereits mit Landwirtschaftsbetrieben aktiven Deutschen-Agrarholding-Gruppe (DAH) sowie der Leipziger Energie GmbH & Co. KG (LEG) den Planungsstand für ihr Projekt vorgestellt und Fragen beantwortet.

Bis zu 80 Millionen Euro für Solarpark Linthe

„Rund 70 bis 80 Millionen Euro sollen hier investiert werden“, kündigte Felix Colsman, der Geschäftsführer der DAH-Gruppe mit Sitz in Oranienburg, an. Das Unternehmen mit gut 400 Beschäftigten bewirtschafte insgesamt rund 20.000 Hektar privater Flächen als Pächter über Partnerfirmen landwirtschaftlich. Darunter auch bei Linthe.

Angesichts der in der Region schlechten Bodenwertzahlen sowie sinkender Erträge aus der Landwirtschaft versprechen sich die Akteure nun eine bessere Wirtschaftlichkeit aus dem Betrieb des Solarparkes über mindestens 25 Jahre. Von den erwogenen 110 Hektar liege für gut 90 Hektar schon die Unterstützung der Eigentümer vor.

Konkurrenz zwischen Sonnenenergie und Windkraft

Colsmann, dessen Unternehmen auch schon 23 Biogasanlagen an 21 Orten betreibt, sieht sich im Konkurrenzdruck mit anderen Interessenten für Projekte zur Nutzung von Sonnenenergie sowie auch Windkraft. „Darum haben wir uns entschlossen, diese PV-Projekte mit der LEG gemeinsam selbst anzugehen als neues Geschäftsfeld überall dort, wo wir schon als Landwirte aktiv sind“, so Colsman.

Ziel sei unter dem Dach der DAH eine Vernetzung von Landwirtschaft, mit Biogasanlagen, Photovoltaikanlagen und künftig womöglich der Elektrolyse von Wasserstoff als einem Kraftstoff der Zukunft. Produzieren und vermarkten will die DAH Strom, Biomethan, Wärme sowie Kraftstoffe. „Wenn wir es nicht machen, geben unsere Verpächter die Flächen an andere“, so Colsman.

Gemeinde Linthe kann profitieren

Profitieren könne aber auch die Gemeinde. „Was die PV-Anlage auf dem Dach heute für Privatleute ist, ist der Solarpark vor der Haustür künftig für Gemeinden“, glauben die Investoren. Günstige Energie werde zum Standortfaktor für Ansiedlungen von Unternehmen und Bürgern. Die Spitzenleistung des gesamten Parks könnte bei 170 Megawatt liegen. Das entspräche der Kapazität von zehn bis zwölf Windkraftanlagen modernster Bauart.

Immer größere Solarparks: Die 91 Hektar große Anlage in Gaarz (Mecklenburg-Vorpommern), soll in den nächsten 30 Jahren Strom für die Deutsche Bahn liefern. Quelle: dpa/Jens Büttner

Die aktuelle internationale Energiekrise und der Klimawandel würden lokale Projekte immer wichtiger werden lassen. „Das Thema Vorranggebiete für Windkraftanlagen wird da gerade wieder neu aufgemacht“, so Colsman. „Künftig wird da von Berlin aus wohl stärker diktiert“, glaubt der Unternehmer.

Solarpark Linthe zwischen Kiesgrube und A9

Der Solarpark werde in zwei Varianten 500 beziehungsweise 900 Meter von Wohnhäusern entfernt liegen hinter jetzigen Wäldern südlich von Linthe zwischen den heutigen Kiesgruben und der Autobahn 9. Hecken und eine Streuobstwiese seien geplant.

„Wenn der Park dort steht, können keine Windräder mehr hin“, sagte Felix Colsmann. Gemeinsam mit Danny Wehnert, dem Projektentwickler und Chef der LEG, beantwortete er auch viele Fragen aus dem Publikum.

Kritik gab es vor allem daran, dass „immer mehr Ackerflächen der Landwirtschaft entzogen werden und wir hier bald eingekesselt sind von Solaranlagen, Windparks und Kiesgruben“, sagte eine Anwohnerin. „Das ist dann nicht mehr lebenswert.“

Gebürtiger Linther um Landschaft besorgt

Ähnlich sieht es Volkmar Paul, Gastwirt und Gemeindevertreter aus Linthe. Er fürchtet den Wegfall von Entwicklungsflächen für neue Wohnungen. „Mir tut es weh, wenn unsere Landschaft hier mit Glasplatten zugestellt wird“, sagte der gebürtige Linther.

Marlies Schulze, Ortsvorsteherin von Alt Bork und Gemeindevertreterin sieht sich vor einer schwierigen Entscheidung. „Wir müssen abwägen, was uns lieber ist – Solaranlagen auf den Feldern oder künftig vielleicht noch mehr Windräder.“

Planungszeit bis zu zwei Jahre

So die Gemeinde der Aufstellung des Bebauungsplanes zustimmt, rechnen die Investoren mit einer weiteren Planungszeit von einem bis zu zwei Jahren. In dem Verfahren sind für den Vorentwurf sowie den endgültige Plan jeweils die öffentliche Auslegung zur Beteiligung von Bürgern und Behörden vorgesehen.

Profitieren könnte die Gemeinde finanziell von einer inzwischen gesetzlich zugesicherten Beteiligung an den Erlösen aus EEG-Projekten. Allerdings falle nur ein 200 Meter breiter Teil an der A9 in diese Zahlungspflicht. „Resultieren würden daraus dann rund 40.000 Euro pro Jahr für die Gemeinde“, kündigte der DAH-Chef an. Ansonsten sei der gesamte Solarpark ohne eine EEG-Förderung geplant, aber nur dank seiner heute immer öfter üblichen riesigen Dimension wirtschaftlich.

Obwohl die Betreibergesellschaft in Linthe angesiedelt werden soll und somit langfristig Gewerbesteuer fließen werde, dämpfte Colsmann zu hohe Erwartungen. „Zumindest in den ersten Jahren fahren solche Projekt in der Bilanz immer nur Verluste ein“, räumte der Investor ein.

Günstigerer Strom für Bürger und Firmen

Nutzen für Bürger, Kommune und Gewerbebetriebe erwartet er jedoch aus günstigeren Strompreisen aus dem Linther Solarpark. Für lokale Stromprojekte gebe es jetzt gerade ein Umdenken bei den Vorgaben, so Colsman.

Seine Firma und die LEG sehen sich als Vorreiter bei der Entwicklung von Photovoltaik-Parks. Seit 2019 haben die Unternehmen begonnen, rund 20.000 Hektar die von der DAH genutzten Flächen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt auf ihr Potenzial für PV-Anlage zu untersuchen. Daraus seien insgesamt 2000 Hektar hervorgegangen.

Bei Linthe sehen Investoren einen sehr gut geeigneten Standort für ihren 110 Hektar großen Solarpark. Quelle: dpa/Jens Büttner

Das Gebiet bei Linthe sei einer der am besten geeigneten Standorte für Photovoltaik auf Freiflächen. Dort gebe es keine Konflikte mit anderen Belangen der Regionalplanung und keine Bindung als landwirtschaftliches Vorranggebiet. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass solche Flächen angesichts der internationalen Energiekrise aktuell bald stärker in den Fokus rücken könnten etwa auch zum Aufbau von Windrädern.

Investoren scharf auf Linther Flächen

Dieses Potenzial erkennen längst auch viele andere Firmen. „Bis zu fünf Leute rufen mich manchmal an pro Tag und erkundigen sich genau nach diesen Flächen hier bei uns“, erklärt Bürgermeisterin Sigrid Klink.

Noch sei keine abschließende Entscheidung gefallen zu dem Projekt, sagte die Gemeinde-Chefin. Doch werde das Thema in der Gemeindevertretung bald wieder auf dem Tisch liegen. Dann muss über die Aufstellung des Bebauungsplanes entschieden werden. „Auch für diese Sitzungen würden wir uns auch mal eine solche Beteiligung wünschen, wie heute Abend hier“, sagte die Bürgermeisterin.

