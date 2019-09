Linthe

Während ein Lkw-Fahrer gerade seine Nachtruhe auf einem Autohof in Linthe hielt, haben Unbekannte den Laderaum seines Fahrzeugs geöffnet. Was die Täter in der Nacht zu Montag in dem Lkw entdeckten, schien ihnen wohl nicht zuzusagen: Sie verließen den Tatort, ohne etwas mitzunehmen. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist bisher noch nicht bekannt.

Von MAZonline