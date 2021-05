Brück

Eine junge Brückerin möchte Frauen aus der Planestadt und Umgebung mobilisieren und eine Landfrauen-Ortsgruppe ins Leben rufen. „Jeder soll sich angesprochen fühlen. Egal welches Alter oder ob man aus einem anderen Ort kommt“, sagt Lisa Lorenz. Mit ihren 22 Jahren gehört die gebürtige Brückerin aktuell zu den jüngsten Landfrauen in Potsdam-Mittelmark.

Das Interesse bestehe auf jeden Fall, sagt die Agrarwissenschaft-Studentin. „Mit ein paar Frauen habe ich schon darüber gesprochen. Allerdings scheuen sich die meisten wahrscheinlich gerade wegen der Corona-Beschränkungen etwas Neues auszuprobieren. Im Moment sind wir drei Landfrauen in Brück und Trebitz.“

Vereinsarbeit ist sehr vielfältig

Die Landfrauen sind eine Interessenvertretung für Frauen im ländlichen Raum und die Vereinsarbeit ist sehr vielfältig, betont Lisa Lorenz. „Sie reicht von Bildungsangeboten, Mehrgenerationenarbeit über gesunde Ernährung und Landwirtschaft bis hin zu Exkursionen und vieles mehr.“ Wo und wie sich die Landfrauen engagieren, hängt von den jeweiligen Interessen ab, so Lorenz. „Das liegt dann bei den Mitgliedern der Ortsgruppe. Ich denke Aktivitäten und Treffen sollten dann auch nach den Interessen angepasst werden.“

Einige Ortsgruppen betreuen Kindergarten-Gruppen, mit denen gebastelt oder gelesen wird. Andere haben Handarbeitsgruppen, die unter anderem Traditionen wie das Spinnen pflegen, berichtet die 22-Jährige. „Aber im Prinzip liegt es dann an uns, was wir machen. In diesem Jahr soll auch das traditionelle Kreiserntefest in Brück stattfinden – soweit es Corona erlaubt. Landfrauen aus verschiedenen Ortsgruppen sind auf diesem Fest immer präsent. Natürlich wäre es schön, wenn eine Brücker Ortsgruppe dabei sein würde.“

Landfrauen müssen weder Stricken noch Backen

Seit drei Jahren engagiert sich Lisa Lorenz aktiv beim Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark. Begeistert ist die junge Frau vom Miteinander sowie der vielfältigen Arbeit der Landfrauen. „Im Moment finden die Veranstaltungen unseres Kreisverbandes fast wöchentlich, aber ausschließlich digital statt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, im Sommer Treffen draußen abzuhalten. Gerade in Brück gibt es da zahlreiche Möglichkeiten.“ Zwar gibt es keine Mindestanzahl von Mitgliedern, ab eine Ortsgruppe mit drei Leuten zu gründen wäre eher wenig sinnvoll, sagt Lisa Lorenz.

„Ich denke acht bis zehn Mitglieder wäre eine gute Zahl für den Anfang. Es muss sich für die Mitglieder auch lohnen, Veranstaltungen zu planen.“ Und eine Sache ist Lisa Lorenz noch wichtig. „Landfrauen müssen weder Stricken noch Backen können, und müssen auch nicht zwingend von einem Bauernhof kommen.“ Der Jahresbeitrag beim Kreislandfrauenverband Potsdam-Mittelmark beträgt 12,50 Euro, für Beschäftigte 25 Euro im Jahr. Wer Interesse hat, kann sich bei Lisa Lorenz unter lisalorenz@outlook.de oder 0152-08380015 melden.

Von Johanna Uminski