Von Fröschen im Bett und festgenagelten Schuhen

Die Beziehungen zwischen Geschwistern können manchmal ganz schön anstrengend und blöd sein. Davon kann der fünfjährige Berti ein Lied singen. Er ist das jüngste von insgesamt vier Kindern. Klar, dass seine drei älteren Brüder, die „schlimmsten Rabauken der ganzen Stadt“, in ihm nur das „Baby“ sehen.

Zur Galerie Autorin Lisa-Marie Dickreiter ist zu Besuch an der Borkheider Grundschule und liest aus „Berti und seine Brüder“. Die etwa 30 Kinder sind von der jungen Autorin und der Geschichte begeistert.

Im ersten Teil des Kinderbuchs „Berti und seine Brüder“ geht es um die Schokoladenkugel des Bösen, die die drei großen Superhelden vernichten wollen, indem sie – klar – diese aufessen wollen. Bei ihren Heldentaten geraten sie aber in Schwierigkeiten, aus denen ihnen ausgerechnet Berti hilft.

Autorin Lisa-Marie Dickreiter zieht die etwa 30 Zuhörer der ersten bis dritten Klasse im Spielraum der ITBA der Borkheider Grundschule sofort in ihren Bann.

Lisa-Marie Dickreiter 1978 wurde Lisa-Marie Dickreiter in Furth im Wald ( Bayern) geboren und wuchs im Schwarzwald auf. In Ludwigsburg absolvierte sie nach dem Abitur ein Drehbuchstudium an der Filmakademie Baden-Württemberg. 2006 Schloss sie das Drehbuchstudium mit Diplom ab. 2010 erschien im Berliner Verlag ihr Debütroman „Vom Atmen unter Wasser“, der 2008 für SWR/Arte verfilmt wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ( FAZ) nahm 2012 Lisa-Marie Dickreiter in die Liste der besten 20 deutschsprachigen Autoren unter 40 Jahren auf. Mit ihrer Familie lebt sie als freie Autorin in Berlin. Zu ihren Arbeiten gehört nicht nur ein Roman und Kinderbücher, sondern auch Werke als Drehbuch- und Hörspielautorin. Lisa-Marie Dickreiter & Andreas Götz: Berti und seine Brüder: die Schokoladenkugel des Bösen. Verlag Friedrich Oetinger, 13,00 Euro, ISBN: 978-3-7891-0977-5, 160 Seiten, ab fünf Jahren.

Die Grundschüler konnten die Autorin nicht nur hautnah erleben, sondern ihr auch Löcher in den Bauch fragen. Dabei plauderte die gebürtige Schwarzwälderin und Älteste von drei Geschwistern auch mal aus dem Nähkästchen.

So erzählt die 41-Jährige, dass sie manchmal ziemlich gemein zu ihren Schwestern war. „Aber wir verstehen uns heute sehr gut.“ Und so erfahren die Kinder, dass sie einer Schwester mal einen lebendigen Frosch ins Bett gelegt oder die Schuhe am Holzboden festgenagelt hat.

Weiße Narben zwischen den Fingern

Schon als Kind schrieb Lisa-Marie Dickreiter Geschichten, damals aber noch ganz klassisch auf einer alten Schreibmaschine ihrer Oma. „Da musste man ganz fest draufdrücken und wenn ich zwischen die Metall-Buchstaben kommen bin, da habe ich mir immer wehgetan. Ich habe bis heute noch viele kleine weiße Narben zwischen den Fingern. Das ist eine schöne Erinnerung daran.“

Und noch einen Vorteil hatte diese Art des Schreibens. „Man musste sich vorher genau überlegen, wie man den Satz formuliert, weil man das nicht wie am Computer löschen konnte“, berichtet die Wahl-Berlinerin.

Buchautorin Lisa-Marie Dickreiter liest aus "Berti und seine Brüder" vor etwa 30 Kindern der Borkheider Grundschule. Quelle: Johanna Uminski

Außerdem erfahren die Grundschüler noch, dass Andreas Götz, Co-Autor von „Berti und seine Brüder“, der beste Freund der Autorin ist. „Wir kennen uns schon seit der dritten Klasse. Und er ist der Jüngste von sechs Geschwistern und die waren ziemlich gemein zu ihm.“

Persönliche Erfahrungen als Schwester oder Bruder flossen so in die Berti-Kinderbuchreihe ein, berichtet Lisa-Marie Dickreiter. Auch der Schreibprozess kann mitunter etwas dauern. „Die Geschichte muss gut durchdacht und geschrieben sein. Man muss manchmal ganz schön lange nachdenken. Einmal habe ich nur einen Satz an einem Tag geschrieben.“

Abenteuer vom Sofa aus erleben

Autorin war sie schon als kleines Mädchen, aber richtig veröffentlicht hat sie Bücher erst ab 2006, sagt Lisa-Marie Dickreiter. Auf die Frage eines Schülers, was ihre Hobbys seien, braucht die Autorin gar nicht lange zu überlegen: „Lesen und Sport“, antwortet sie. Zwei Bücher pro Woche lese sie, so Dickreiter weiter. „Lesen ist super. Man kann vom Sofa in fremde Länder reisen und Abenteuer erleben, ohne in Gefahr zu kommen.“

Von so viel Offenheit, spannenden, persönlichen und lustigen Geschichten zeigten sich am Ende auch die jungen Zuhörer begeistert. „Ich fand es lustig, dass der Junge Angst vor einem Mädchen hat, das so alt ist wie er“, sagt Nele Puzin. Die Siebenjährige fand auch die riesige Schokoladenkugel amüsant. Begeistert zeigt sich nach der Lesung auch der gleichaltrige Thiago Hoffmann.

Autorin Lisa-Marie Dickreiter liest aus "Berti und seine Brüder" vor etwa 30 Kindern der Borkheider Grundschule. Am Ende gab es noch signierte Autogrammkarten. Quelle: Johanna Uminski

„Ich finde das ganze Buch genial und möchte es unbedingt lesen“, betont der achtjährige Theodor Eitel. „Die Kinder waren konzentriert und motiviert“, resümiert Klassenlehrerin Lydia Schult. Lesungen von Kinderbuchautoren finden an der Borkheider Grundschule regelmäßig statt. „Die Autoren stellen auch ihren Beruf vor und animieren zum Lesen. Das motiviert die Kinder am Lesen dranzubleiben.“

