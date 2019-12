MAZ-„Sterntaler“: Unterstützung für Familie Klein

Brück

Nach der Trennung von ihrem Mann ging es für Melanie Klein auf einmal ganz schnell. Ihr eigenes Gehalt reichte nicht aus, um die Miete für die Doppelhaushälfte in Beelitz zu bezahlen. Also suchte sie nach einem neuen Zuhause für sich und ihre drei Kinder Joeline, Leon und Samantha, die von allen nur „Sammy“ genannt wird.

Keine leichte Aufgabe für eine alleinerziehende Mutter mit geringem Einkommen und einem Haufen Schulden, die der Ex-Partner mit in die Ehe gebracht hat. „Fast wären wir auf der Straße gelandet“, sagt die 38-Jährige.

Familie Klein saß schon auf gepackten Koffern, als endlich eine Zusage für eine Wohnung kam – nur wenige Tage, bevor sie ihr altes Zuhause verlassen musste. Seitdem lebt die vierköpfige Familie im vierten Stock eines anonymen Wohnblocks in Brück-Ausbau. Immerhin wohnen in der Gegend viele Kinder, die im Sommer zwischen den Mehrfamilienhäusern spielen.

Schwieriger Start ins neue Leben

Im Zimmer von Sammy und Leon thront ein rosafarbenes Plüsch-Einhorn, auf dem Sammy gerne auf- und abreitet. Die beiden Geschwister teilen sich ein Stockbett: Leon schläft in der oberen, das Nesthäkchen in der unteren Hälfte. Joeline hat als Älteste ein Zimmer für sich allein, das sie nur mit einer Armee von Kuscheltieren teilen muss. Auf den Fotos, die über ihrem Bett hängen, sind ihre Eltern noch zusammen.

„Dieses Jahr war vor allem für die Kinder nicht so einfach“, sagt Melanie Klein. An der neuen Schule in der neuen Stadt hatten die drei Geschwister allesamt mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Leon muss die erste Klasse wiederholen und Joeline tut sich manchmal schwer damit, Buchstaben in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Seit der Trennung der Eltern verbringen die Kinder die Weihnachtsfeste abwechselnd beim Vater und bei der Mutter. Quelle: Hannah Rüdiger

Schmerzlicher Verlust der Großmutter

Nach der Schule haben die Kinder viel Zeit mit ihrer Großmutter verbracht. „Die Oma war immer da, die Kinder konnten jederzeit vorbeikommen“, erzählt Melanie Klein. Für die Alleinerziehende, die 35 Stunden in der Woche in einer Kita-Küche in Beelitz arbeitet, war sie eine wichtige Stütze. Im Sommer kam dann der schwere Schicksalsschlag: Nach schwerer Krankheit starb Melanie Kleins Mutter.

Ihr Vater steht mit 62 Jahren noch voll im Berufsleben und ist als Autoglaser viel unterwegs –obwohl er schon drei Herzinfarkte hinter sich hat. Viel Zeit und Energie, um sich um seine Enkel zu kümmern, bleibe da nicht.

Leon Klein (7) mit einem seiner Lieblingskuscheltiere namens Puschelbär. Quelle: Hannah Rüdiger

Große Belastung und viele Kompromisse

Auf den Schultern von Melanie Klein lastet viel Verantwortung. Manchmal sei es wirklich schwer, die drei Kinder, den Job und alles andere unter einen Hut zu bringen. „Ich habe nicht wirklich Luft zum Atmen“, sagt sie. Sie sieht müde aus, als sie das sagt.

Weil das Geld meistens knapp sei, muss sie im Alltag viele Kompromisse machen. „Urlaub ist bei uns finanziell und zeitlich nicht drin“, sagt die 38-Jährige. „An allen Ecken und Enden fehlt etwas.“ Zur Weihnachtszeit sei es besonders schwierig, jedem Kind gerecht zu werden.

Joeline (hinten), Sammy und Leon Klein gehen alle in Brück zur Schule. Quelle: Hannah Rüdiger

Kinder haben Wunschlisten gebastelt

Sammy, Leon und Joeline haben trotzdem lange Wunschlisten gebastelt. Alles, was ihnen gefällt, haben die Kinder aus einem Spielzeug-Katalog ausgeschnitten und aufgeklebt. Der sechsjährige Leon hat vorsichtshalber gleich eine doppelseitige Wunschliste gebastelt, die er ständig überarbeitet. Die Spielküche auf der Rückseite hat er schon wieder durchgestrichen. „Die ist für Babys“, sagt er.

Die bunten Bildchen zeigen Spielzeugpferde, ein sprechendes Papagei-Kuscheltier und bunte Plastik-Kreisel, die laut Leon der absolute Hit sind. Melanie Klein hat ihre Kinder schon darauf vorbereitet, dass nicht viele von den Dingen auf der Liste unter dem Weihnachtsbaum landen werden: „Ich erkläre immer, dass der Weihnachtsmann noch sehr viele andere Kinder beschenken muss und sie sich deswegen nur zwei oder Sachen aussuchen dürfen.“

MAZ-Leserspenden gehen an Aktion „Zaubermoment“ Mit der Weihnachtsaktion „ Sterntaler“ helfen die Leser des Fläming-Echos dieses Jahr der ehrenamtlichen Aktion „ Zaubermoment“ aus Bad Belzig. Die Gruppe näht und kauft Weihnachtsgeschenke für die Kinder von Familien, die gerade eine schwere Zeit durchmachen. Alle Materialien, Spielzeuge und Verpackungen zahlen die freiwilligen Helferinnen selbst. Mit einer Überweisung auf das Spendenkonto der Gruppe können Sie die Aktion „ Zaubermoment“ unterstützen. Das Spendenkonto ist unter der IBAN DE12 1605 0000 1102 2461 62 zu erreichen. Als Empfänger geben Sie bitte das Wort „Sternentaler“ an. Da es sich bei der Aktion „ Zaubermoment“ nicht um einen eingetragenen Verein handelt, können leider keine Spendenquittungen ausgestellt werden.

„ Zaubermoment “ für Familie Klein

Was die Kinder noch nicht wissen: In diesem Jahr bekommen sie Weihnachtspost von der Aktion „ Zaubermoment“, einer ehrenamtlichen Gruppe von Frauen, die Kindern zum Fest eine Freude bereiten wollen. Die Initiative aus Bad Belzig verschickt seit 2017 selbstgebastelte und gekaufte Geschenke an Familien, die es gerade nicht so leicht haben. Der Aktion „ Zaubermoment“ kommen diesmal die Leserspenden aus der MAZ-Weihnachtsaktion „ Sterntaler“ zugute.

Melanie Klein wusste selbst gar nicht, dass eine Lehrerin ihrer Kinder die Familie für die Weihnachtsaktion vorgeschlagen hatte. Es rührt sie, dass völlig Fremde Joeline, Leon und Sammy eine Freude machen wollen. In Gedanken führt die 38-Jährige eine eigene Wunschliste für die drei Geschwister: „Ich wünsche meinen Kindern mehr Stabilität im Leben – und dass wir uns irgendwann einmal gemeinsam eine Auszeit gönnen können.“

