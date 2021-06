Borkheide

Ganz unscheinbar ragte die knapp 15 Meter hohe Birke auf dem Borkheider Marktplatz, die am 4. Mai ohne Publikum und Schmuck von der Freiwilligen Feuer Borkheide aufgestellt wurde. Dienstagabend ist der Baum von den Kameraden wieder heruntergelassen worden.

Das Aufstellen des Maibaumes in diesem Frühjahr geht auf die Idee eines Kameraden zurück, berichtet Ortswehrführer Sascha Hohenstein. „Der Weihnachtsmarkt, das Osterfeuer sowie der Kameradschaftsabend sind schon ausgefallen. Wir wollten mit dem Maibaum ein Zeichen setzen, dass es wieder ein bisschen Normalität gibt. Außerdem hat das in Borkheide schon eine sehr lange Tradition.“

Das Aufstellen der Birke war für die Kameraden allerdings in diesem Jahr eine Herausforderung, berichtet der Ortswehrführer. „Aktuell dürfen nur neun Kameraden gleichzeitig zusammen sein. Normalerweise hieven 25 Kumpel den Maibaum“, erklärt Sascha Hohenstein. Daher ist die Birke in diesem Jahr auch kleiner und schmaler ausgefallen.

Orte sägen sich gegenseitig die Bäume ab

„Einen frisch geschlagenen Baum, der doppelt so dick ist, bekommt man mit einer kleinen Truppe nicht hochgezogen. Daher haben wir uns für eine schmale Birke entschieden.“ Nachschub für die Borkheider Baum-Tradition holt sich die Feuerwehr seit Jahren von der Gemeindefläche hinter der Grundschule, auf der die neue Schule samt Sporthalle entstehen soll, so Hohenstein, der auch noch von einer schönen Tradition berichtet.

„Der Vorteil, dass wir den Maibaum dieses Jahr später aufgestellt haben ist, dass der Baum uns nicht abgesägt wurde, denn in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai zwischen 24 Uhr und 6 Uhr morgens sägen sich die Orte gegenseitig die Bäume ab“, weiß der Ortswehrführer zu berichten. Daher habe in der Vergangenheit die Jugendfeuer Zelte auf dem Marktplatz aufgestellt und den Maibaum bewacht.

So feierlich wurde 2019 der Maibaum mit Schmuck und Kranz auf dem Borkheider Marktplatz von den Kameraden auf dem Maibaumfest hochgezogen. Quelle: Trunschke, Andreas

Das war aber in diesem Jahr aufgrund der späteren Aufstellung des Maibaumes nicht notwendig, so Hohenstein. „Wenn der Baum doch abgesägt wurde, dann musste man einen neuen Baum holen. Das ist aber kein Problem. In Borkheide wachsen viele Birken“, sagt der Ortswehrführer.

Traditionell wir der Maibaum am Maibaumfest auf dem Borkheider Marktplatz feierlich aufgestellt. Das letzte Fest mit einem umfangreichen Programm fand 2019 statt. Zeitgleich wurde die Radstation sowie der Mehrgenerationenspielplatz am Gemeindehaus eröffnet. Im Rahmen dieser Feier wurde der Kunst- und Kulturpreis in Borkheide verliehen. Dieses und letztes ist das Maibaumfest ausgefallen.

Von Johanna Uminski