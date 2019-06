Borkheide

Martin Fischer ist das neue Gesicht im Vorstandsteam des Borkheider Waldbades. Der angehende Elektromeister kümmert sich nun um alle technischen Belange rund um das Naturbad und ist Herr über alle Wasserpumpen, Leitungen im Sanitärbereich und die Außenanlagen. Ein Mal in der Woche gehört auch die Kontrolle der Startblöcke, Spielplatzgeräte oder Geländer zu seinen Aufgaben.

Der Borkheider hat neben Familie und Beruf noch weitere interessante und extravagante Hobbys. Ehrenamtliches Engagement ist für den 29-Jährigen sehr wichtig, trotz seines knappen Zeitmanagements.

Im Borkheider Waldbad gibt es stets etwas zu tun - auch unter der Erde. Quelle: Johanna Uminski

Viele kennen Martin Fischer vermutlich nicht nur als angehenden Elektromeister, sondern viel mehr als Mitglied in der Feuershow der „Fireflies“. Dort schwingt er regelmäßig bei den spektakulären Auftritten der Gruppe seinen Dragonstuff durch die Luft – das ist eine Metallstange, deren Enden brennen. „Bei einer bestimmten Geschwindigkeit klingt es wie ein Drachen. Das hören aber die meisten Zuschauer nicht, weil beim Auftritt die Musik so laut ist“, erklärt der zweifache Familienvater.

Seit drei Jahren ist er festes Mitglied der Truppe und den Shows. „Meine Lebenspartnerin habe ich immer zu den Proben gefahren und irgendwann haben mich die Männer dort angesprochen, ob ich nicht mitmachen möchte. Ich habe es ausprobiert, um zu schauen, ob das was für mich ist“, erzählt Fischer, der seitdem begeistert von diesem Hobby und den immer neuen Herausforderungen ist. „Und es ist etwas, was nicht jeder macht. Was Extravagantes.“

Mexikanische Molche als Hobby

Extravagant ist aber nicht nur dieses Hobby. Zuhause hat der Borkheider drei große Aquarien. In zwei von ihnen befinden sich ganz besondere Tiere. „Ich habe mexikanische Axolotl. Das ist eine Molchart, die im Larvenstadium bleibt. Wenn ihnen ein Schwanz beispielsweise abgebissen wird, wächst er einfach nach. Die Fische füttere ich täglich mit der Hand“, erklärt der Borkheider, der schon als vierjähriger Junge Fische hatte.

Täglich versucht er auch noch seinen etwa 500 Quadratmeter großen Garten zu pflegen, in dem die Familie Fischer frisches Obst und Gemüse anbaut. „Wir mögen die frischen Sachen aus unserem Garten – wenn nicht gerade gesprüht wurde“, sagt er verschmitzt. Und noch eine Sache ist dem 29-Jährigen wichtig: „Unser achtjähriger Sohn kümmert sich um einen Hibiskusbaum und lernt so, Eigenverantwortung zu übernehmen.“

In Aktion: Martin Fischer mit seinem Dragonstuff bei einem Auftritt der Fireflies. Quelle: Johanna Uminski

Sich engagieren, einbringen und mit anpacken: Für Martin Fischer ist das eine Herzensangelegenheit. „Ich mache das nicht für mich, sondern für die Gemeinschaft.“ Für die Zukunft wünscht er sich, dass er seine Meisterausbildung erfolgreich abschließt, sein Haus abbezahlt ist, er gesund bleibt und ruhig vor sich hin leben kann, sagt er. „Ich brauche kein Millionär zu sein. Wenn ich abends gemütlich mit einem Bierchen sitze und mit meinen Freunden quatschen kann, das ist viel mehr wert.“

Von Johanna Uminski