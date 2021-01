Die Stadt Brück möchte Pendlern mehr Parkplätze am Bahnhof bieten. Dazu wird der Ankauf von Flächen an der früheren Ladestraße geprüft. Denn der Bedarf wachse aus mehreren Gründen.

Mehr Pendler-Parkplätze am Bahnhof Brück sollen her

Mittelmark - Mehr Pendler-Parkplätze am Bahnhof Brück sollen her

Mittelmark - Mehr Pendler-Parkplätze am Bahnhof Brück sollen her