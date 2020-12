Bad Belzig

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen haben sich im Hohen Fläming mehrere Wildunfälle ereignet. In allen Fällen blieben die Beteiligten unverletzt, aber es entstand teils hoher Sachschaden.

So ist am Donnerstagabend auf der Herrman-Boßdorf-Straße zwischen Wiesenburg/Mark und Jeserig/ Fläming ein Renault mit einem Reh kollidiert. Das Tier starb, am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Zwei weitere Unfälle mit Rehen

In der Nacht gegen 3.25 Uhr kam es außerdem auf der Landesstraße 85 zwischen Golzow und Cammer zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Reh. Der Sachschaden wird mit 3500 Euro angegeben.

Am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr wurde ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Reh gemeldet. Auf der Straße zwischen Klepzig und der Anschlussstelle Klein Marzehns der Autobahn 9 kollidierte ein Kleintransporter Iveco mit dem Wild. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit 1000 Euro angegeben, das Reh starb.

Von MAZ