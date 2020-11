Mercedes geht bei Linthe in Flammen auf

Linthe

Dieser Mann aus Nordsachsen hatte Glück im Unglück. Am Sonnabendabend war der Autofahrer gegen 22 Uhr auf der A 9 in Richtung Leipzig unterwegs, als er mit seinem Mercedes nach rechts in die Schutzplanke knallte. Danach schleuderte sein Wagen nach links in die Mitttelschutzplanke.

Die Unfallstelle auf der A 9 bei Linthe. Quelle: Julian Stähle

Anzeige

Bei dem Aufprall wurde der Wagen so stark beschädigt, dass er in Flammen aufging. Der Fahrer befreite sich noch aus eigener Kraft aus dem brennenden Wrack. Eintreffende Feuerwehrleute konnten die Flammen zügig ablöschen. Die leicht verletzte Person wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Feuerwehrleute an der Unfallstelle. Quelle: Julian Stähle

Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen an der Einsatzstelle. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hat, ist noch unklar.

Von Julian Stähle und Frank Bürstenbinder