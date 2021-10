Borkheide

600 Euro Spenden sind durch den Erlös für die selbst gestrickten Socken von Rose Mandler und Ruth Zeidler zusammengekommen. Zugute kommt das Geld dem Waldkleeblatt-Verein, der seit Jahren gegen die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald der Reesdorfer Heide kämpft.

Über die Höhe der Spende aus der „Socken-Aktion“ zeigt sich Winfried Ludwig, Vorsitzender des Waldkleeblatt-Vereins überrascht. „Das ist einfach nur klasse. Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt der Fichtenwalder, der es schade findet, dass beide Damen bisher kaum Mitstreiter gefunden haben. „Insofern schätze ich ihr Engagement noch mehr, dass sie so wild stricken und erfolgreich sind.“

Viele sind begeistert

Sie haben „Tag und Nacht gestrickt“, berichtet Rose Mandler. Rund 60 Paar Socken für Erwachsene bis zur Schuhgröße 50 sind bisher mit Stricknadel und Wolle entstanden. Beide Borkheiderinnen suchen sowohl weitere Mitstreiter als auch Wollreste und Strickgarn. „Wir bedanken uns für die bisher gespendete Wolle und Unterstützung“, betonen beide. Ihre farbenfrohen Strickerzeugnisse haben Ruth Zeidler und Rose Mandler nicht nur auf Trödelmärkten angeboten, sondern sprechen Leute auch direkt an.

„Wenn ich mit meinem Fahrrad durch den Ort fahre oder mit meinem Hund unterwegs bin, dann habe ich in meinem grünen Borkheider Rucksack immer die gesamte Sockenkollektion dabei. Über den Gartenzaun spreche ich die Leute an und zeige ihnen die Socken. Wenn die Bewohner nämlich unsere bunten Socken sehen, dann sind viele begeistert und wollen sie haben“, berichtet Rose Mandler von ihrem Erfolg. 600 Euro ist ein Anfang, sagt die 81-Jährige, denn die Aktion läuft weiter. „Klar wären 6000 Euro besser, aber Kleinvieh macht auch Mist.“

Nicht per se gegen Windkraftanlagen

Wichtig ist Ruth Zeidler und Rose Mandler, dass sie nicht per se gegen Windkraftanlagen sind, betonen beide. „Wir sind nur gegen Windräder im Wald, für die Bäume abgeholzt werden müssen. Windräder auf freier Fläche wären in Ordnung.“ Daher unterstützen sie mit ihrer Aktion den Waldkleeblatt-Verein, der seit Jahren gerichtlich gegen die Errichtung der Windkraftanlagen im Wald der Reesdorfer Heide klagt.

Während südlich der Bahnstrecke in Richtung Dessau 12 Windkraftanlagen der Firma Juwi geplant sind, sollen nördlich insgesamt sieben Windräder der Firma Notus aus Potsdam gebaut werden, erklärt Winfried Ludwig. Eine negative gerichtliche Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg für den südlichen Bereich erlaubt Firma Juwi den Bau der 12 Windräder. „Dort hat das Gericht gesagt, dass die Stadt Beelitz zu Unrecht die Wegerechte verweigert, da diese öffentlich gewidmet sind“, erklärt der Fichtenwalder.

Im nördlichen Teil von der Bahnstrecke hingegen sehe die Situation ganz anders aus. „Hier gibt es eine gerichtliche Entscheidung, dass die Wegerechte anerkannt sind. Auf dieser Seite sieht es für uns prozesstechnisch günstiger aus. Auf der Juwi-Seite sieht es hingegen für uns schlechter aus.“ Im Klageverfahren steht der Waldkleeblatt-Verein nicht allein da, sondern auch die Stadt Beelitz klagt gegen den Bau der Windkraftanlagen im Wald, sagt Winfried Ludwig.

Aktuell gibt es keine neuen Bewegungen im Rechtsstreit. „Für uns ist es positiv, dass sich die Verfahren hinziehen“, resümiert der Vereinsvorsitzende. Untätig ist der Verein aber in den letzten Monaten nicht gewesen. Regelmäßig wird dieser zu anderen Belangen um eine Stellungnahme angefragt oder organisiert in Beelitz Pflanzaktionen, um den Waldumbau voranzutreiben, so Ludwig. „Wir arbeiten an vielen Projekten.“ Der Verein freut sich über weitere Spenden. Informationen unter www.waldkleeblatt.de.

Von Johanna Uminski