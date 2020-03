Mit dem Transporter bis nach Gambia: Zwei Borkheider wagen das Abenteuer

Borkheide

Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit. Christiane Varrelmann und Bernd Laufenberg starten die „ Dresden-Dakar-Banjul“-Rallye von Borkheide über Marokko bis nach Gambia. Dreieinhalb Wochen stehen den beiden Borkheidern bevor, in der sie auf ihrer etwa 7500 Kilometer langen Route durch sieben Länder fahren. Ihr treuer Begleiter: ein roter Nissan Interstar.

Feierlich wurde das motorisierte Gefährt auf dem Borkheider Marktplatz im Rahmen einer Abschiedsparty auf den Namen „African Queen“ getauft. Dabei verraten beide, dass sie dem Auto zunächst gar keinen Namen geben wollten. Doch etliche Arbeitsstunden im Auto und die ersten Probefahrten wie nach Köln veränderten die Beziehung zu dem Auto.

Berühmter Hollywoodfilm stand Pate

„Irgendwie ist er uns doch ans Herz gewachsen“, sagt Bernd Laufenberg, dem der Abschied in Banjul vielleicht nun doch nicht mehr so leicht fallen wird. Auf den Namen sind die Borkheider durch den gleichnamigen Film mit Humphrey Bogart und Katharine Hepburn gekommen. „Die sind in dem Film mit einem Dampfboot – das alt, klapprig und zickig ist – durch Afrika auf einem Fluss unterwegs, der sie treu begleitet. Und wir haben gedacht: alt, klapprig, zickig – das passt auch auf unser Auto“, so der Borkheider.

Nur noch wenige Tage, dann heißt es für Christiane Varrelmann und Bernd Laufenberg „on the road". Die Borkheider nehmen mit ihrem roten Nissanan „Dresden-Dakar-Banjul-Rallye" teil.

Denn der Nissan, der mittlerweile über 360.000 Kilometer auf dem Buckel hat, zeigte auch seine Eigenarten. Unter die Arme hat ihnen Marcel Mika gegriffen, der die Rallye bereits vor eineinhalb Jahren ebenfalls nach Banjul gefahren ist, und ein paar Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen hat. Dazu gehören ein Unterfahrschutz, die Erneuerung der Anlasser-Lichtmaschine und die Beseitigung diverser Fehler wie unter anderem beim Kühlsystem.

Den beiden Abenteurern bereitet vor allem die bevorstehende Fahrt durch die Wüste etwas Bauchschmerzen. „Das wird die schwierigste Strecke sein“, betonen beide. Die Kanister auf dem Dach des Nissan, rund 80 Liter, werden kurz vor der Wüste mit Diesel befüllt, sagt Bernd Laufenberg. Ein weiteres wichtiges Utensil während dieser Strecke ist der Klappspaten, denn in der Wüste gibt es keine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, erklären beide.

Gambia-Fieber statt Coronavirus

Christiane Varrelmann und Bernd Laufenberg freuen sich auf das bevorstehende Abenteuer, auf das sie sich gut vorbereitet haben. Dennoch blicken sie emotional auf eine Sache, auf die sich beide nicht vorbereiten können: „Wir werden Armut sehen. Das muss man auch erst einmal wegstecken können“, sagt Laufenberg. Sach- und Geldspenden kommen Projekten und den Menschen vor Ort zugute, berichtet der Borkheider weiter. „Es wird hauptsächlich für Bildung und Selbsthilfe verwendet.“

Die rote „African Queen“ aus Borkheide 361.000 Kilometer zeigt der Tacho des Nissan an. 80 Liter Ersatz-Diesel können auf dem Dach des Autos in Kanistern transportiert werden. Durch sieben Ländern führt die Reise: Deutschland, Frankreich, Spanien Marokko, Mauretanien, Senegal und Gambia. Bernd Laufenberg hat ein paar Arbeiten an der Inneneinrichtung des Autos vorgenommen: Die Sitzbank wurde entfernt und durch Sitzboxen ersetzt. Diese wurden am Fußboden festgeschraubt, oben drauf hat er zwei Zaunfelder als Lattenrost befestigt. Eine Dusche hat der Borkheider aus alten Seitenwänden eines Pavillons gebaut. Die Rallye Dresden-Dakar-Banjul startet am 7. März um 9 Uhr in Hohnstein bei Dresden. Die Teilnehmer sind etwa dreieinhalb Wochen unterwegs. Bernd Laufenberg und Christiane Varrelmann wollen am 1. April wieder in Berlin Schönefeld zurück sein.

Aus Borkheide haben bereits vor eineinhalb Jahren Marcel Mika und Frank Schubert an der Rallye teilgenommen. „Ich freue mich für die Beiden. Sie werden mächtig was von der Reise mitnehmen“, sagt Marcel Mika. Auch Bürdermeister Andreas Kreibich bringt es auf den Punkt: „Alle reden von Corona. Bei uns ist das Gambia-Fieber ausgebrochen. Marcel war der erste, der aus Borkheide an der Rallye teilgenommen hat. Das scheint ansteckend zu sein.“

Impressionen vom feierlichen Abschied auf dem Borkheider Marktplatz: Aline Holtmann wünscht den beiden Abenteurern nicht nur alles Gute, sondern signiert auch an der „African Queen“. Quelle: Johanna Uminski

Vor dem sich in Europa ausbreitenden Coronavirus haben Bernd Laufenberg und Christiane Varrelmann keine Angst. „Wir fahren ja in eine Ecke, da gibt es das noch nicht. Wir flüchten vor dem Virus. Wir haben eher viel mehr die Befürchtung, dass es auf unserer Route Einreiseverbote geben könnte.“ Nach gut einem Jahr Vorbereitungszeit wollen beide nur noch eins. „Man will eigentlich nur, dass es losgeht.“

Von Johanna Uminski