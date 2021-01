Mit ungültigem Führerschein durch Brück gerauscht  

Brück

Ein Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein erwartet jetzt einen Autofahrer, der in der Nacht zu Mittwoch in der Brücker Ernst-Thälmann-Straße in eine Polizeikontrolle geraten war.

Gegen 23.45 Uhr am Dienstag stoppten die Polizeibeamte einen Ford Mondeo. Der 47- jährige Fahrer legte den Ordnungshütern einen ausländischen Führerschein vor. „Da sich der Inhaber jedoch bereits mehrere Jahre in Deutschland aufhält, hätte er das Dokument innerhalb einer Frist bei der zuständigen Verkehrsbehörde umschreiben lassen müssen“, erklärt Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeiinspektion Brandenburg.

„Da er die Ummeldung versäumt hat, ist er folglich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hätte kein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen dürfen“, heißt es von der Polizei. Die Kollegen nahmen eine Anzeige auf und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Von MAZ