Wer klug ist, sorgt vor. Erst recht wenn es um den passenden Weihnachtsbaum geht. „Manch Kunde hat sein Exemplar für das bevorstehende Fest schon vor einem Jahr mit einem kleinen Schild markiert“, berichtet Thomas Karbaum. Dennoch kann er beruhigen: Es zeichnet sich bisher nicht ab, dass die Nadelgehölze zur Mangelware werden.

Manch Kunde hat sich sein Schmuckstück schon reserviert. Quelle: René Gaffron

Seit zehn Tagen managt der 54-jährige das spezielle Saisongeschäft beim Holzhandel von Gudrun Geue. Es gibt dort praktisch alles: groß und klein, einheimisch und exotisch. „Am meisten gefragt ist die Nordmanntanne –wegen ihres sehr weichen Laubes“, lautet die Erfahrung von Thomas Karbaum. Wer seine Hinweise befolgt, hat recht lange Freude an dem Schmuckstück: „Bitte den Baum nicht so in den Ständer zwängen, dass über den angespitzten Stamm die Feuchtigkeit entweicht“, lautet ein guter Rat.

Große Vielfalt und Vielzahl

Noch ist die Nachfrage überschaubar. Gleichwohl auf dem Tannenhof Werder/ Havel schon am ersten Adventswochenende großer Andrang herrschte und die Einhaltung der Abstandsregeln auf den Prüfstand kam, ist dies im Hohen Fläming nicht zu erwarten.

Ein paar Bäume mehr in Stuben, weil die Leute daheim bleiben müssen; ein paar Bäume weniger in Vereinslokalen und auf Weihnachtsmärkten – das sollte sich nach Einschätzung der Händler wohl ausgleichen. „Wir rechnen eigentlich nicht damit, dass die Covid-19-Pandemie große Auswirkungen auf den Absatz haben wird“, sagt Marek Rothe auf MAZ-Nachfrage.

Lieferung frisch aus dem Wald

Wie der Leiter der Landeswaldoberförsterei in Bad Belzig bestätigt, wird das begehrte Grün auch erst frisch zum Verkaufsbeginn am 15. Dezember geliefert. Es kommt aus dem Revier Dippmannsdorf. Vornweg: die märkische Kiefer, dazu Blaufichten und Küstentannen.

Wer sich den Blickfang für Heiligabend und folgende Feiertage nicht nur selbst aussuchen, sondern auch schlagen will, hat dazu mehrfach Gelegenheit – in der Borner Straße vor den Toren von Bad Belzig oder auf der Plantage von Matthias Räbiger bei Groß Marzehns nahe der A 9. Auf die sonst zur Geselligkeit beitragenden Kutschfahrten, Imbiss und Lagerfeuer muss allerdings aus Gründen der Hygienevorsorge verzichtet werden. Weitere Verkaufsstellen sind das Blumen- und Gartengeschäft „Mimosa“ in Linthe und die Baumschule Müller in Brück.

Trockenheit fordert Tribut

Nicht mehr in dem Metier tätig ist der Treuenbrietzener Forstbetrieb von Paul Henkel. Er hatte auf einem Areal nahe dem Naturschutzgebiet „Zarth“ eigens Weihnachtsbäume gepflanzt. Nicht nur wegen der teils dreisten Diebstähle, die aber auch Nerven kosten, sondern vor allem wegen der Auswirkungen der vergangenen trockenen Sommer, hat das Unternehmen nun dieses Geschäftsfeld aufgegeben. „Wir hoffen, dass sich auf dem Wildacker ein schöner Mischwald entwickelt“, sagt Mitarbeiterin Astrid Piehl. Zu dem Zweck seien jetzt Eichen gesetzt worden.

Thomas Karbaum auf der Plantage in Görzke verantwortlich.. Die Fläche mit dem Tannengrün muss in den trockenen Sommern zunehmend bewässert werden. Quelle: René Gaffron

Fehlende Niederschläge waren mithin auch das Schicksal für fast alle Pflanzungen von 2018 und 2019 auf dem Kamm des Flämings, bestätigt Thomas Karbaum. Inzwischen kann er für die etwa zwei Hektar an der Südspitze des Töpferortes Görzke wieder auf Wasser aus dem reaktivierten Brunnen zurückgreifen. Der Lohn für die aufwendige Bewässerung wird nunmehr eingefahren.

