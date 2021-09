Borkheide

Mode hat im Leben von Ellen Schmidt schon immer eine große Rolle gespielt. Bereits als Jugendliche saß die gebürtige Kleinmachnowerin regelmäßig an der Nähmaschine und entwarf ihre eigene Kleidung. Seit über 20 Jahren ist die 54-Jährige in der Modebranche unterwegs, arbeitete für das große Modecenter in Berlin, modelt selbst und hat auch den längsten Laufsteg der Welt auf die Beine gestellt.

Zur Galerie Die Modeexpertin Ellen Schmidt hat im Garten ihrer „Hans-Grade-Villa“ in Borkheide zum zweiten Mal eine Modenschau durchgeführt. Unter ihrem Label „purpleSolution“ kreiert die 54-Jährige ihre eigene Mode, Handtaschen und Bilder.

„Bei mir ordern große und kleine Modegeschäfte ihre Kleidung für die nächste Saison“, verrät die Wahl-Borkheiderin, die seit vier Jahren mit ihrer Familie in der geschichtsträchtigen Hans-Grade-Villa der Waldgemeinde wohnt. Durch einen Zufall sind Ellen Schmidt, ihr Mann und die vier Kinder in Borkheide gelandet, wie sie verrät. „Als ich in der Tür stand und die Türklinke in der Hand hielt, wusste ich, das ist es.“

Seitdem wurde das gesamte Haus saniert und renoviert, berichtet Ellen Schmidt. Da das Haus denkmalgeschützt ist, musste das Paar bei den Arbeiten auf die besonderen Auflagen achten. „Das wussten wir und haben uns ja auch bewusst für ein altes Haus entschieden. Wir wollten das Alte beibehalten.“ Ihre Vorliebe für die Farbe lila ist im gesamten Haus wiederzufinden, an den Wänden, Treppen, Dekorationen, aber auch ihre Kleidungsstücke. „Lila ist eine Farbe, die mich beruhigt und ich mich dabei wohlfühle. Und ich glaube, dass sie meine Kreativität fördert“, ist sich Ellen Schmidt sicher.

Freundinnen Shopping in der Hans-Grade-Villa in Borkheide Jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr findet das „Freundinnen Shopping“ in der Hans-Grade-Villa in der Karl-Marx-Str. 19 in Borkheide statt. In einem gemütlichen und persönlichen Ambiente können Besucher dort hochwertige Mode zum kleinen Preis erwerben. Ellen Schmidt bittet um eine Voranmeldung unter 033845-306732 oder kontakt@purplesolution.de.

In ihrem stressigen und sehr zeitaufwendigen Job mit bis zu 60 Stunden pro Woche blieb bisher keine Zeit, um ihre kreative Ader auszuleben. Zeit, die sich die 54-Jährige jetzt aber nimmt. Neben ihrem eigenen Label „purpleSolution“, für das sie T-Shirts, Jacken, aber auch eigene Handtaschen entwirft, greift Ellen Schmidt regelmäßig zum Pinsel und malt Bilder. „Kunden können gerne auf mich zukommen, wenn sie persönliche Wünsche haben. Sowohl bei den Bildern, aber auch bei der Mode“, betont die kreative Wahl-Borkheiderin.

Mode bedeutet für Ellen Schmidt Leben, und zeigt, wie sie sich gerade fühlt. „Wenn es Jeans und Pullover sind, dann könnte die Jeans mal bunt und der Pullover mal rot oder gelb sein. Wir fühlen uns wohl, wenn wir auf uns achten. Das strahlen wir dann auch aus“, erklärt die modebewusste Frau, die rät, jeden Morgen beim Griff in den Kleiderschrank sich ein paar Minuten zu gönnen, in denen man entscheidet, was man anzieht. „Frauen können beispielsweise zu mir mit einem Kleidungsstück kommen, das sie gerne haben, aber nicht wissen, mit was sie dieses kombinieren und tragen können. Wichtig ist immer, dass der Gesamteindruck harmonisch ist“, so der Tipp der Expertin.

Ihre eigenen Kollektionen sind manchmal gewagt, gibt Schmidt zu. „Es geht aber darum, zu animieren und die eigenen Ideen und eigene Kreativität anzuregen.“ Um auch Mode nicht nur in der großen Hauptstadt und der Welt zu präsentieren, bietet die Modekennerin auch in Borkheide Modenschauen an. Bereits zum zweiten Mal konnten Besucher aus der näheren Umgebung hochwertige Mode und auch ihre eigene Kollektion im Garten der Hans-Grade-Villa bei einem gemütlichen Glas Sekt genießen.

Die nächste Modenschau findet im Frühjahr statt. „Ich präsentiere hochwertige Second-Hand-Mode für kleines Geld“, verrät Ellen Schmidt, die sich als verrückt und unglaublich kreativ beschreibt. „Ich mache das, worauf ich Lust und Laune habe und mich dabei gut fühle. Egal, wie schräg es ist.“

Von Johanna Uminski